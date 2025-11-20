Eine Figur, die seit 35 Jahren bei den Simpsons dabei ist, ist in der neuesten Folge gestorben - und diesmal scheint es kein Zurück zu geben

Da staunt die Simpsons-Gemeinde nicht schlecht: Ein echter Todesfall! (Bild: Fox)

Beinharte Simpsons-Fans werden vielleicht die eine oder andere Träne angesichts dieser Nachricht verdrücken: Alice Glick ist tot. Die Figur war seit 1991 und der zweiten Staffel Teil der Simpsons und wird in Zukunft wohl nicht mehr auftauchen. Falls ihr euch jetzt fragt, wer das überhaupt ist (und ob das wirklich sein kann), gehen wir jetzt tiefer darauf ein.

Die Simpsons: Nach 35 Staffeln stirbt ein Charakter, der schonmal tot war

Alice Glick ist in Die Simpsons die in die Jahre gekommene Orgelspielerin in der Kirche. Ihr kennt sie wahrscheinlich von großartigen Simpsons-Momenten wie etwa dem, in dem ihr und der ganzen Gemeinde von Bart ein sehr spezieller Song untergejubelt wird.

In der neuesten Die Simspons-Folge, die am 16. November zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, segnete die gute Frau nun endgültig das Zeitliche. Während Reverend Lovejoys Predigt gibt es auf einmal einen lauten Knall aus Richtung der Orgel. Aber Alice hat es beim Spielen nicht etwa übertrieben, sondern ist auf ihrem Instrument tot zusammengesackt.

Im Anschluss wird Alice auch noch in der Schule geehrt, weil sie ihr Vermögen der Bildungseinrichtung hinterlassen hat. Direktor Skinner stellt sie dort folgerichtig als "eine tote Lady, die ihr nie getroffen habt" vor und freut sich, dass mit ihrem Geld ein neues Musik-Programm gegründet werden kann.

Aber ist sie wirklich tot?

Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass es in der einen oder anderen Simpsons-Folge schon einmal zu nicht besonders endgültigen Todesfällen gekommen ist und die Betroffenen einfach wieder auferstanden sind.

So auch in diesem speziellen Fall: Alice Glick ist in der Vergangenheit bereits einmal gestorben, und zwar durch ein wildgewordenes Roboter-Haustier von Bart. Aber das hat sie nicht daran gehindert, im Anschluss sowohl als Geist als auch als lebendige Person einfach wieder aufzutauchen.

Dieses Mal ist es aber wohl endgültig: Executive Producer Tim Long erklärt gegenüber TVLine, dass Alice Glick wirklich tot ist:

"Auf eine Art wird die Orgelspielerin Alice durch die bedeutungsvolle Musik, die sie gemacht hat, für immer leben. Aber auf eine andere, wichtigere Weise: Jep, sie ist mausetot."

Was aber natürlich trotzdem nicht ausschließt, dass Alice Glick die Simpsons nicht noch einmal als Geist oder so heimsuchen könnte.

Simpsons-Fans leben momentan im Schlaraffenland: Es gibt zwar seit Ewigkeiten kein neues Simpsons-Spiel mehr und der Mobile-Titel wurde mittlerweile eingestellt, aber dafür gibt es ein Crossover mit Fortnite. Aktuell läuft das Event noch und ihr könnt darin auf einer eigenen Map Springfield erkunden und selbstverständlich auch diverse Fortnite-Skins und andere Goodies abgreifen.

Was sagt ihr zu Alice Glicks erneutem Ableben in Die Simpsons? Glaubt ihr, sie kommt noch einmal zurück?