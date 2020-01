PS5-Video zeigt angeblich Startbildschirm, aber lasst euch nicht lumpen

Es kann sich nur noch um Wochen handeln, bis die PlayStation 5 endlich offiziell enthüllt wird und wir genau wissen, wie die Konsole aussieht und was sie am Ende kosten wird. Bis dahin haben Trolle aber die Zeit ihres Lebens, denn es herrschen die besten Bedingungen für falsche Leaks:

Da passiert es schnell, dass geheime Aufnahme und angebliche Insider-Informationen für bare Münze genommen werden. Im aktuellsten Fall zerbricht sich das Internet den Kopf darüber, ob da tatsächlich ein Video im Netz exisitert, das zeigt, wie die neue PS5 eingeschaltet wird und in den Startbildschirm übergeht. Was steckt dahinter?

Das Video, das mittlerweile mehrfach verbreitet wurde, tauchte zuerst unter einem Tweet des bekannten Twitter-Leakers Tidux auf. Später dann unter nahezu jedem anderen Account, der auch nur irgendetwas mit Gaming zu tun hat. Twitter-User Sm1Le hielt sich nicht zurück und verbreitete den Clip überall.

Mit einer simplen Ankündigung wurde die angeblich startende Konsole abgefilmt. Auch die rechteckige Konsole selbst ist im Video zu sehen:

A first look at the Sony PlayStation 5. It is on and loading. pic.twitter.com/nE9I4EkZJj