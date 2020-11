PS5-Vorbestellung: Media Markt & Saturn warnen vor Verspätungen

Eine Mail an Kunden von Media Markt & Saturn trübt aktuell die Vorfreude auf den Launch der PS5 am 19. November. So ist es jetzt nicht mehr ausgeschlossen, dass Vorbesteller ihre Next Gen-Konsolen nicht mehr pünktlich am Erscheinungstag erhalten. Der Grund ist nach Angaben der Händler die sehr hohe Nachfrage.

Und hier die Mail, die viele von euch erhalten haben:

Alle PS5-Vorbesteller von Media Markt & Saturn betroffen

Hattet ihr euch gefragt, ob ihr eventuell zu spät eure Vorbestellung abgeschlossen habt, so können wir euch hier beruhigen. Die GamePro-Redaktion selbst aber auch viele unserer Leser*innen, die bereits kurz nach Vorbesteller-Start eine Bestellung aufgeben konnten, sind ebenfalls betroffen.

Ob ihr also direkt Nachts um 12 Uhr vorbestellt habt oder wenige Stunden später, ist scheinbar egal. Es scheint demnach so, als würden sich Media Markt und Saturn mit dieser Mail generell absichern wollen.

Die Gründe für die mögliche Verschiebung sind derweil unklar. Zwar wird von einer sehr hohen Nachfrage gesprochen, das allein kann bzw. sollte nicht auschlaggebend sein. Ohne zu spekulieren, haben wir bei Sony selbst aber auch bei Media Markt um ein Statement gebeten. Sobald wir neue Infos erhalten, werden wir die Meldung aktualisieren.

Kein PS5-Verkauf vor Ort

Wie bereits gestern bekannt wurde, wird die PS5 zum Launch nicht in den Regalen der Händler stehen, wird rein online vertrieben. Grund ist laut Sony eine Schutzmaßnahme aufgrund der Corona-Pandemie. Wer jedoch eine "Abholung im Markt" ausgewählt hat, kann dies weiter tun. Weitere Infos zum Thema lest ihr hier:

Derweil schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr ebenfalls betroffen seid.