PS5: Hat Sony in aktuellem Werbetrailer den Hinweis auf ein neues Uncharted-Spiel eingebaut?

The Last of Us, Horizon, God of War: Die Liste der bekannten Sony-Exclusives, die schon ihren Weg auf die PS5 gefunden haben, hat mittlerweile eine ordentliche Länge erreicht. Ein Name fehlt aber bislang noch – zumindest wenn es um wirklich neue Spiele geht – und eigentlich waren wir auch überzeugt, ihn in nächster Zeit nicht in den Mund zu nehmen. Eine Szene in einem aktuellen Werbetrailer, die sich nicht klar zuordnen lässt, bringt jetzt aber die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln.

Worum geht es genau? Sony hat einen Werbetrailer veröffentlicht, in dem zahlreiche Szenen aus bekannten PlayStation-Exclusives im Rahmen einer fiktiven News-Sendung zu sehen sind. Auch wenn die Titel nicht direkt erwähnt werden, sind sie klar zuzuordnen, es gibt beispielsweise Szenen aus God of War: Ragnarök, Spider-Man oder Gran Turismo.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Sony schreibt im eigenen Blog dazu Folgendes:

"Dieser neue Spot deutet die Vielfalt der außergewöhnlichen Erlebnisse im PS5-Universum im Stil eines Live-Nachrichtenkanals an. Versucht mal, ob ihr alle Spiel-Referenzen erkennt." https://blog.playstation.com/2023/01/30/playstation-kicks-off-new-year-with-increased-supply-of-ps5-consoles-new-spot/

Wer schleicht denn da durch eine Höhle?

Bei den meisten Referenzen tun wir das, bei einer – zugegebermaßen sehr kurzen Szene – stutzen wir allerdings. Dort ist nämlich ein vermeintlich weiblicher Charakter zu sehen, der mit einer Fackel in einer Höhle unterwegs ist und kurz danach Staub von einem Gegenstand pustet, der nach einem Artefakt aussieht (ca. bei Sekunde 43 im Trailer).

Fackeln? Archäologie? Artefakte? Es ist kein Wunder, dass jetzt die Spekulationen über ein mögliches neues Uncharted-Spiel ins Kraut schießen, schließlich passen Setting und Stimmung der kurzen Szene perfekt zur Naughty Dog-Reihe. Und noch etwas könnte dafür sprechen, dass wir es hier mit einem möglichen neuen Teil der Uncharted-Reihe zu tun haben. Achtung: Es folgen Spoiler zu Uncharted 4!

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Am Ende von Uncharted 4 ist Cassie, die Tochter von Elena Fisher und Nathan Drake, zwei der wichtigsten Figuren in der Reihe zu sehen, die von ihrem Vater in dessen Abenteuer eingeweiht wird. Gut möglich also, dass sie danach in seine Fußstapfen tritt und selbst Abenteuer erlebt – von denen eines in der angesprochenen Szene zu sehen sein könnte. Warum sie die neue Wunschprotagonistin von Kollegin Samara wäre, verrät sie in dieser Kolumne.

Wichtig: Hierbei handelt es sich natürlich um reine Spekulationen. Sony selbst nimmt keinen Bezug auf die Szene oder nährt selbst in irgendeiner Form Spekulationen. Zur Erinnerung: Das zuletzt veröffentlichte Spiel aus dem Uncharted-Universum war The Lost Legacy und erschien im Jahr 2017, danach folgte 2022 noch die Legacy of Thieves Collection für die PS5.

Wenn Uncharted, dann wohl nicht von Naughty Dog

Sollte es sich allerdings tatsächlich um ein neues Uncharted-Projekt handeln, wird dieser Titel aller Voraussicht nach nicht von Naughty Dog kommen. Wie Neil Druckmann erst vor ein paar Tagen im Gespräch mit Buzzfeed äußerte, habe man die "letzten Pinselstriche unter diese (Uncharteds) Story gesetzt" und sage nun, dass man "fertig" sei.

"Wir ziehen weiter" Neil Druckmann im Gesopräch mit Buzzfeed

Da Sony die IP aber nach wie vor gehört, ist es nicht ausgeschlossen, dass sich zukünftig ein anderes Studio um die Marke kümmert – und wir im Trailer gerade den ersten Schritt dieser Reise gesehen haben. Die Zeit wird aber zeigen, ob Uncharted tatsächlich zurückkehrt – oder hier in einem kleinen Trailer-Ausschnitt etwas zu viel hinein interpretiert wird.

Was glaubt ihr: Werden wir auf der PS5 noch ein neues Uncharted-Spiel erleben?