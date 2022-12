Das mögliche Uncharted-Reboot braucht eine neue Hauptfigur - und zwar Cassie

Achtung, in dieser Kolumne spoilern wir Uncharted 4!

Ich bin immer gerne mit Nathan Drake auf Schatzsuche gegangen. Der Protagonist bringt meiner Meinung nach genau die richtigen Eigenschaften für actionreiche Abenteurer-Storys mit: flapsiger Tonfall plus draufgängerischer Mut, der ihm in Kombination mit einer gewissen Tollpatschigkeit immer wieder zum Verhängnis wird. Nach vier Teilen der Hauptreihe wäre ich jedoch nur zu gerne bereit, mich von Nate zu verabschieden und mit einer neuen Drake loszuziehen - nämlich mit seiner Tochter Cassie.

Nates Geschichte ist rund und abgeschlossen

Kürzlich berichtete ein Leak von einem Reboot der Uncharted-Reihe, für den allerdings nicht Entwicklerstudio Naughty Dog verantwortlich sein soll. Das originale Team hinter dem Spielen soll laut des Gerüchts nur ein wenig Starthilfe geben. Aber ganz egal, ob der Leak sich als richtig erweist oder nicht: Bei einem neuen Uncharted-Teil wäre ich sofort dabei. Die Mischung aus Rätseln, Kletterpassagen, Shooter-Action und kurzweiligen Geschichten geht bei mir einfach immer.

In den bisher erschienenen vier Hauptspielen hat mich die Jagd nach legendären Kostbarkeiten an atemberaubende Orte in aller Welt entführt. Daneben wurde aber auch die übergreifende Story, also Nates Lebensgeschichte, nicht nur weitererzählt, sondern gerade in den letzten beiden Titeln auch sehr schön abgerundet.

Ich habe zum einen Abstecher zu wichtigen Wendepunkten in Drakes Vergangenheit unternommen, wie beispielsweise während seiner Zeit im Waisenhaus. Zum anderen habe ich im vierten Teil aber schließlich auch erlebt, wie sich der Abenteurer mit Journalistin Elena Fisher zur Ruhe setzt.

Samara Summer Samara begeistert sich in Videospielen, aber auch im echten Leben für Schatzsuchen, Mythen und Archäologie. Sie hat sämtliche Arte- und 3Sat-Dokus über Maya-Tempel, Piratinnen, legendäre Piratenschätze und Inka-Städte gesehen. Natürlich begeistert die Autorin sich daneben auch für Nathan Drakes fiktive Abenteuer. Besonders gut hat ihr Uncharted 4 gefallen, da sie die geheimnisvolle Pirateninsel als Setting faszinierte. Daneben gefiel ihr aber auch die Handlung um Schatzsucher Nate - und deren stimmiger Abschluss - richtig gut.

Ein perfektes Ende? Uncharted 4 trägt den Beinamen “A Thieves End” nicht zu unrecht. Gleichzeitig ebnet das Ende von Nates Karriere aber auch einem sinnvollen Neustart den Weg. Schließlich findet der Generationswechsel im Epilog bereits im wortwörtlich Kleinen statt: Da steuern wir nämlich Elenas und Nathans Tochter Cassie - und damit meine Wunschprotagonistin für einen neuen Ableger.

Hier könnt ihr euch noch mal einen Walkthrough ansehen, falls ihr den Abschnitt nicht mehr auf dem Schirm habt:

Nach dem Epilog will ich mehr Cassie

Zugegeben: Allzu viel erfahre ich noch gar nicht über Cassie Drake, aber es reicht, um sie mir als wunderbare Hauptfigur für ein neues Uncharted vorzustellen. Wenn wir im Epilog für kurze Zeit in ihre Rolle schlüpfen, ist sie gerade mal eine Teenagerin, hat aber schon einiges auf dem Kasten. Ein Magazin-Cover verrät, dass sie bereits eigene Erfolge als Schatzsucherin feiern konnte. Zudem wird in dem Abschnitt deutlich, dass sie charakterlich nach ihrem vorlauten Vater kommt.

Eine - im neuen Spiel erwachsene - Cassie bietet sich nicht nur als Protagonistin an, weil sie Nate im Sprücheklopfen sicherlich das Wasser reichen kann, sondern auch, weil sie bereits als Jugendliche ein Faible für Archäologie und Abenteuer hat. In ihrem Zimmer, das wir im Epilog erkunden können, finden wir zudem Hinweise darauf, dass sie auf Outdoor-Aktivitäten wie Surfen steht und gerne fotografiert. Die Gitarre und der Fakt, dass sie Crash Bandicoot besitzt, macht sie für mich als PS1-Fan und Musikerin gleich noch eine Nummer sympathischer.

Cassie bringt Eigenschaften und Interessen mit, die ziemlich gut zur Uncharted-Reihe passen und mir persönlich Lust darauf machen, sie besser kennenzulernen. Aber auch die Möglichkeiten, die sich mit Papa Drake ergeben, finde ich spannend. Wie gesagt, ist Nate für mich ein liebgewonnener Videospielcharakter - und wie cool wäre es, wenn ich ihm in neuen Spielen in einer ganz anderen Rolle begegnen würde; nämlich in der des Vaters, der nur das Beste für seine Tochter will.

Diese Rolle birgt nämlich jede Menge spaßiges Konfliktpotenzial; besonders da Cassie Nates Ratschläge mit so mancher Anekdote aus dessen Vergangenheit ziemlich gut kontern könnte. Wortgefechte zwischen dem Vater-Tochter-Gespann stelle ich mir richtig unterhaltsam vor.

Aber wie auch immer das nächste Uncharted aussehen wird: Ich hoffe vor allem, es kann mit der gewohnten Qualität der Reihe mithalten, gerade falls es tatsächlich von einem anderen Studio entwickelt wird; denn mir ist nach dem Schreiben dieser Kolumne wirklich nach einem neuen Abenteuer.

Jetzt seid ihr gefragt: Wen würdet ihr gerne spielen, falls wir tatsächlich ein Reboot bekommen? Wieder Nate, Cassie - oder vielleicht einen ganz neuen Charakter?