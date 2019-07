PS5 & Xbox Scarlett - SSD hat größten Einfluss auf Open World-Spiele

Wenn wir ganz ehrlich sind, so wirklich viel wissen wir über die Next-Gen aka "PS5" und Xbox Scarlett noch nicht. Was wir allerdings wissen, beide Konsolen kommen mit einer eingebauten SSD. Was PC-Spielern ein müdes Lächeln abringt, ist unter anderem bezogen auf verkürzte oder nicht vorhandene Ladezeiten für Konsolenspieler aktuell der wohl interessanteste Punkt in Sachen Hardware.

PS5 vs. Xbox Scarlett

Der aktuelle Stand im Next-Gen-Duell

Auch viele Entwickler zeigen sich überaus erfreut über die kommende Solid-State-Drive und die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben.

Open World im SSD-Fokus

So geht es auch Will Traxler, Entwickler bei Traxmaster Software, die aktuell an dem 2,5D Platformer Exception arbeiten. In einem Interview mit der Seite Gamingbolt stellte Traxler jetzt heraus, dass speziell Open World-Spiele von der modernen Festplatte profitieren werden.

"Ich denke wir werden den größten Einfluss der SSDs bei Open World-Spielen sehen, die konstant Texturen und Modelle in eine Szenerie laden. "

Level-basierte Spiele wie beispielsweise ein Uncharted sollen hingegen weniger von der SSD profitieren. Hier werden die Assets bereits zu Beginn einer Mission geladen und die Ladezeiten seien hier generell schon kurz.

"Ich bin mir sehr sicher, dass Entwickler sich einiges zur Nutzung der SSD einfallen lassen werden, sobald sie in den neuen Konsolen verbaut sind. "

PS5 & Xbox Scarlett

Was haben Spieler von Raytracing, SSD und Co.?

Wie groß der Einfluss der SSD tatsächlich ist, werden wir wohl erst zum Release der Next-Gen sehen. Ob Ladezeiten dann wirklich der Vergangenheit angehören, wie von einem Sony-Sprecher gewünscht, und wie es sich in einer offenen Spielwelt verhält, coole neue Features dadurch entstehen, bleibt abzuwarten.

Welches Next-Gen-Feature hat für euch oberste Priorität?