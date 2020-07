PS5 & Xbox Series X: Neues Launch-Game bestätigt & es ist kostenlos

Vor wenigen Wochen hat Ubisoft den neuen Battle Royale-Shooter Hyper Scape offiziell angekündigt. Bislang wurde lediglich bestätigt, dass das Spiel für PC und Konsolen erscheint. Welche, blieb ungewiss. Nun hat sich Creative Director Jean-Christophe Guyot in einem Interview zum Spiel geäußert und bestätigt, dass Hyper Scape sowohl für PS4 und Xbox One, als auch für die Next-Gen erscheint. (via Comicbook)

Doch nicht nur das, bekannt ist auch, das Free2Play-Spiel ist direkt zum Launch beider Konsolen spielbar. Verbesserungen im Vergleich zur Current Gen-Version wird es jedoch zum Release nicht geben. Ein späteres Upgrade ist jedoch möglich:

"Wir schauen uns aktuell mögliche Verbesserungen für die Next-Gen genauer an. Darunter spezielle Features und eine verbesserte Performance. Durch die große Geschwindigkeit des Spiels bevorzugen wir schnellere Eingaben und eine höhrere Framerate."

Das ist Hyper Scape

Genre: Battle Royale-Shooter

Battle Royale-Shooter Entwickler: Ubisoft Montreal

Darum geht's: In Hyper Scape tretet ihr im klassischen Battle Royale-Stil in einer virtuellen Welt gegeneinander antreten. Habt ihr den Film Ready Player One gesehen, wisst ihr grob, was euch erwartet. Diese Virtual Reality beinhaltet eine digitale Stadt, die ein wenig an Paris erinnert und New Arcadia getauft wurde. Hier findet die sogenannte Kronenjagd statt. Ein Kampf ums Überleben, dessen Sieger Ruhm und Ehre einheimsen darf.

Hyper Scape kopiert nicht nur die Konkurrenz, sondern hat auch eigene Ideen. Eine Runde können Spieler etwa nicht nur gewinnen, indem sie alle anderen Gegner ausschalten. Gegen Ende jeder Partie erscheint eine Krone, die ein Spieler 45 Sekunden lang halten muss. Auf der Karte findet ihr zudem nicht nur Waffen, sondern zusätzlich Spezialfähigkeiten namens Hacks. Auf diese Weise sollt ihr die Wahl haben, wie ihr das Spiel gewinnt.

Alle Launch-Spiele für PS5 & Xbox Series X

Damit ihr den Überblick nicht verliert, haben wir in zwei separaten Listen alle Spiele aufgeführt, die ihr direkt zum Start der Next-Gen auf PS5 und Xbox Series X spielen könnt:

Fall ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, welche Spiele generell für die PS5 oder die Xbox Series X erscheinen, haben wir ebenfalls ausführliche Übersichten für euch.

Werdet ihr zum Start der Next-Gen in Hyper Scape reinschauen oder haben andere Spiele für euch eine deutlich höhere Priorität?