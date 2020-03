Wenn PS5 und Xbox Series X erscheinen, bringen sie ein riesiges Technik-Upgrade mit sich. Davon profitieren Spieler und Entwickler gleichermaßen. Beispielsweise, weil die Spielwelten der neuen Konsolengeneratiion das Potenzial haben, sehr viel riesiger und lebhafter zu werden, als noch auf PS4 und Xbox One.

12 Teraflops GPU Power. Das ist der Wert, den aktuell jeder Bericht über die neue Konsolengeneration mindestens einmal erwähnt. Was genau 12 Teraflops mehr mit unserem Grafikprozessor machen sollen, ist noch nicht vollends geklärt. Dazu hüllen sich die Konsolenhersteller aktuell noch zu sehr in Schweigen. Doch ein paar Entwickler haben bereits Details durchsickern lassen, was die neue Generation und ihre Hardware für sie bedeutet. Beispielsweise für das Design von Spielwelten.

Elijah Freeman, General Manager des Studios Virtuos, das unter anderem an Spielen wie Dark Souls Remastered, L.A. Noire oder Mortal Kombat X mitarbeitete, erklärt es in einem Interview mit IGN Indien, dass dadurch Spielewelten möglich werden, wie wir sie nie zuvor gesehen haben.

"Die erhöhte Kraft und Geschwindigkeit von Konsolen wie der Xbox Series X bedeuten Welten sehr viel größer, als wir bis jetzt gesehen haben, und mit mehr Dingen drin. [...]



Ihr werdet auch in der Lage sein, euch sehr viel schneller in ihnen zu bewegen, egal ob das heißt, in einem Hochtourigen Sportauto zu flitzen oder mit einem Drachen zu fliegen, vielleicht sogar mit überhaupt keinen Ladebildschirmen."

GPU und SSD-Power

Hier spricht Freeman nicht nur die Leistungen der Grafikprozessoren in den Konsolen an, sondern auch die der verbauten SSD, die extrem verkürzte oder überhaupt keine Ladezeiten verspricht. Doch allein die Power der GPU verspricht bereits sehr viel lebhaftere und größere Welten, einfach weil die Hardware und Software nun in der Lage sind, sehr viel mehr Darzustellen.

Die Möglichkeit, sich schnell durch Welten zu bewegen ist nicht neu. In Forza Horizon 4 fahren wir durch ganz England, in Marvel's Spider-Man schwingen wir durch New York und in Xenoblade Chronicles X fliegen wir mit einem riesigen Mech über den Planeten.

Doch das Forza-England ist sehr klein, Spider-Mans New York hat ebenfalls eine Schrumpfkur hinter sich und der Planet in Xenoblade ist zwar riesig, allerdings fliegt unser Mech auch so langsam, dass die (damals noch) Wii U die Texturen in aller Seelenruhe aufbauen konnte.

Konsolen und PC profitieren

Aber nicht nur die Konsolen profitieren von mehr GPU, auch die PC-Spiele haben etwas davon. Denn wenn Entwickler aktuell an einem Multiplattform-Titel arbeiten, orientieren sie sich an Werten, die sowohl auf Low-End-PCs, wie auch auf Konsolen und High-End-PCs funktionieren. Die Konsolen befinden sich dabei ziemlich genau in der Mitte zwischen den beiden Extremen und bilden oft den Standard.

Wird die Leistung der Konsolen jetzt jedoch angehoben, hebt sich auch der Standard der Ansprüche an Rechenleistung, Grafikprozessoren und andere Hard- und Softwarekomponenten. Damit können noch größere, noch belebtere Welten zum neuen Standard werden.

