Sony und Microsoft haben ihre neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X erfolgreich auf den Markt gebracht. Jetzt gibt es erste Verkaufszahlen zum Launch in einem europäischen Land. In Spanien legt die PS5 den bisher besten Start einer Heimkonsole überhaupt hin und die Xbox Series X wurde in etwa so oft verkauft wie beide Vorgängermodelle. Zumindest innerhalb der ersten Woche, allerdings sind beide Geräte jetzt wohl komplett ausverkauft.

PS5 legt Spaniens bisher besten Konsolen-Launch hin

Handfeste Zahlen aus Spanien: Microsoft veröffentlicht seit geraumer Zeit eigentlich gar keine Xbox-Verkaufszahlen mehr und auch Sony ist dazu übergegangen, nur noch von Launch-Rekorden oder ähnlichem zu sprechen. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt anscheinend genaue Zahlen zu den Launch-Verkäufen der Xbox Series X und der PS5. Dabei geht es nur um die erste Woche und nur um Spanien.

PS5: 43.000

PS2: 40.000

PS4: 38.000

PS3: 35.000

Xbox Series X|S: 14.100

Xbox One: 15.000

Xbox 360: 14.900

Erster Blick zum Vergleich: Die Zahlen vermitteln gleichzeitig einen ersten Eindruck davon, wie es um das Verhältnis zwischen PS5- und Xbox Series X-Verkäufen bestellt ist. Die PS5 legt demnach den bisher besten Verkaufsstart Spaniens hin, was Heimkonsolen angeht. Die PSP soll sich dort allerdings schneller verkauft haben.

Mit Vorsicht zu genießen: Verkaufszahlen sind immer so eine Sache, gar nicht so leicht zu interpretieren und können durch viele verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Auch die Aussagekraft der Konsolen-Verkäufe wird oft überschätzt, da die meisten Unternehmen den Löwenanteil der Einnahmen nicht durch Hardware-Verkäufe erwirtschaften, sondern durch Software, Abos und dergleichen. Dadurch wurde oft so kalkuliert, dass die reinen Konsolen-Verkäufe eigentlich ein Verlustgeschäft sind.

Verkäufe könnten höher sein: Hier sollte generell auch beachtet werden, dass beide Konsolen in Spanien wohl komplett ausverkauft sind. Die Zahlen zeigen demnach aktuell vielmehr, wie viele Einheiten bereit gestellt werden konnten und nicht unbedingt, wie hoch die Nachfrage tatsächlich war.

Wo kann ich PS5 & Xbox Series X jetzt noch kaufen?

Falls ihr auch zu denjenigen gehört, die noch kein Glück hatten, aber trotzdem eine PS5 oder Xbox Series X haben wollen, können euch diese Gamepro-Artikel vielleicht weiterhelfen:

Ansonsten haben wir aber leider vor allem schlechte Nachrichten für euch. Momentan machen nämlich vor allem sogenannte Scalper auf sich aufmerksam, die den Xbox- und PlayStation-Fans die neuen Konsolen vor der Nase wegschnappen, um sie für sehr viel mehr Geld weiter zu verkaufen.

Wie denkt ihr über die Verkaufszahlen? Haben sie euch überrascht, was hättet ihr wie anders eingeschätzt?