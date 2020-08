PS5-Controller: Ihr könnt den DualSense jetzt von allen Seiten anschauen

Das offizielle PS5-Zubehör ist optisch an das Design der Konsole ausgerichtet. In Schwarz-weiß bietet Sony nicht nur den DualSense-Controller an, sondern auch weiteres Zubehör wie die HD-Kamera und das 3D-Headset. Den einheitlichen Look können wir jetzt detaillierter in Rundumsichten einsehen, was auch die fehlenden Rücktasten beim PS5-Controller nochmal bestätigt.

Detaillierter Blick auf das offizielles PS5-Zubehör

Die aktualisierte Zubehör-Seite bietet neben Informationen jetzt einen guten optischen Eindruck zum offiziellen PS5-Zubehör.

Ladestation: Das Click-In-Design ermöglicht es, bis zu zwei DualSense-Controller einfach und gleichzeitig zu laden. Da die Ladegeschwindigkeit die gleiche ist, als wenn die Controller über die PS5-Konsole geladen werden, können durch die Ladestation die USB-Anschlüsse freigehalten werden.

Pulse 3D Wireless-Headset: Das kabellose Headset (per Adapter) ist für den neuen 3D-Sound der PS5 optimiert und läuft bis zu 12 Stunden. Es besitzt zwei Mikrofone mit Rauschunterdrückung, eine 3,5 mm Buchse, wird über USB-C aufgeladen und lässt sich über Bedienelemente direkt am Headset steuern. Die 3D-Ansicht zeigt hier gut, wo die Bedienelemente angebracht sind.

Media Remote-Fernbedienung: Wer Unterhaltungsmedien wie Filme, Serien und Streams auf der PS5 nicht mit seinem DualSense-Controller steuern will, kann das auch mit der optimierten Fernbedienung tun.

HD-Kamera: Die Kamera mit integriertem Standfuß macht Aufnahmen in 1080p. Über den Create-Button können Aufnahmen und Übertragungen gestartet werden. Außerdem ermöglicht sie einen Bild-in-Bild-Modus und die Anpassung des aufgenommenen Hintergrundes (z.B. mit dem Greenscreen).

PlayStation Kamera-Adapter: Der Adapter wird benötigt, um die PS VR an die PS5 anzuschließen.

DualSense-Rundumsicht bestätigt blanke Rückseite

Außerdem bestätigt die aktualisierte DualSense-Seite mit einem 360 Grad-Spin nochmal, dass der PS5-Controller an der Unterseite wirklich keine Tasten oder Ansteckmöglichkeiten für Zubehör hat.

Im Vergleich dazu, ist es beim DualShock 4-Controller möglich, ein Rücktasten-Ansatzstück anzubringen, das zwei zusätzlich programmierbare Tasten bietet:

Auch wenn der DualSense-Controller damit keine Anpassungsmöglichkeiten bietet, könnte es sein, dass Sony es Microsoft gleichtun will und einen eigenen Premium-Controller herausbringt, der beispielsweise durch austauschbare Paddels mehr Individualität bietet.

Alles weitere zum neuen DualSense-Controller der PS5 lest ihr in unserer Zusammenfassung:

Wie sehr gefällt euch das offizielle PS5-Zubehör? Und wie findet ihr es, dass der DualSense an der Unterseite keine Tasten oder Anschlüsse hat?