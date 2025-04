Die PS6 kommt angeblich auch als Handheld - der reicht aber längst nicht an die Power der PS5 heran

Ein PS6-Handheld ist angeblich in der Mache und was der angeblich leistet, verrät ein Insider.

Handhelds sind mittlerweile enorm beliebt – das hat die Nintendo Switch bewiesen – aber auch der wachsende Markt an PC-Mobilgeräten unterstreicht das Monat für Monat und Jahr für Jahr. Sony und Microsoft waren in der Hinsicht ein bisschen hinterher – aber wohl nicht mehr lang.

Ein Xbox-Handheld entsteht gerade in Zusammenarbeit mit ASUS bei Microsoft und ein PlayStation 6-Handheld in Japan bei Sony. Was die tragbare PS6 auf dem Kasten hat, wurde erst kürzlich eingegrenzt, und sie wird es wohl bei weitem nicht auf das Performance-Niveau der PS5 schaffen.

PS6-Handheld wird weitaus weniger stark als die PS5

Darum geht's: Ein PS6-Handheld ist laut vieler, sich überschneidender Berichte von glaubwürdigen Insidern in der Mache. Sowohl das Nachrichten-Portal Bloomberg als auch die Konsolenexperten von Digital Foundry haben Informationen zum Handheld von anonym gehaltenen Entwickler*innen erhalten.

Als Erster brach jedoch der Insider Kepler_L2 sein Schweigen. Der für seine extrem zuverlässigen Aussagen bekannte Leaker schrieb im NeoGAF-Forum, dass Sony an in Zusammenarbeit mit AMD an zwei sogenannten SoCs für die PS6 arbeitet – einem Handheld und einer stationären Konsole.

Ein SoC ist ein System-on-a-Chip, also ein Computer-System, das elementare Bestandteile wie Speicher-Controller, Prozessoren und die Ein-und-Ausgabe-Verwaltung auf einem Chip kombiniert. Und was der SoC kann hat Kepler_L2 noch einmal präzisiert:

„Es wird ein 15 Watt-SoC, der in 3 Nanometern gefertigt wird.”

Der Chip soll also 15 Watt verbrauchen und damit in etwa auf dem Level eines Steam Deck liegen beziehungsweise knapp oberhalb einer Nintendo Switch 2.

Und es lässt sich auch ein Vergleich zur PS5 ziehen: Denn der stehen je nach Modell zwischen 200 und 230 Watt zur Verfügung, also umgerechnet das Zehnfache vom maximalen Power-Budget, das der mobile PS6-Prozessor ziehen darf. Damit wird ein ähnliches Grafik-Level so gut wie unmöglich sein.

Immerhin soll jedoch ein 3 Nanometer-Verfahren eingesetzt werden, statt 6 Nanometer wie bei neueren PS5-Modellen (abgesehen von der Pro) und 7 Nanometer bei der Ur-PS5. Somit wird die Performance angehoben, wobei wenig Strom verbraucht wird. Für die PS5-Power wird es aber dennoch aller Voraussicht nach nicht reichen.

Weshalb bekommt der Handheld so wenig Saft?

Bei einem Handheld muss Sony wenig überraschend auf den Energieverbrauch achten, um die Akkulaufzeit hoch zu halten. Schließlich sollt ihr länger als ein paar Minuten darauf zocken.

15 Watt sind dahingehend ein typischer Wert, damit lassen sich aus aktueller Batterietechnik etwa 2 Stunden Spielzeit herausquetschen.

Mehr braucht es in der Regel aber auch gar nicht, immerhin ist auch der Bildschirm deutlich kleiner und niedriger aufgelöst, Spiele sollten darauf also auch ziemlich gut aussehen.

Und dass sich Akkus in der Zwischenzeit noch stark weiterentwickeln ist dann auch eher fraglich, immerhin soll der Handheld angeblich schon in 2 bis 3 Jahren zum PS6-Launch erscheinen.

Mit leistungsfähigeren Batteriezellen könnte der SoC sicher noch stärker hochgepowert werden, aber dass sich in der Hinsicht (zu einem passablen Preis) großartig etwas ändert, ist dann doch sehr unwahrscheinlich.

Worauf würdet ihr mehr Wert legen? Eine hohe Akkulaufzeit oder das Maximum an Performance?