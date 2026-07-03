Sony trägt die Spiele-Disc zu Grabe und beerdigt damit auch meine Lust auf die PS6

Kommt die PS6 wirklich ohne Disc-Laufwerk, sieht die Zukunft für meine Spielesammlung traurig aus.

Vor ein paar Tagen hat Sony angekündigt, dass es ab 2028 keine physischen Discs für PlayStation-Konsolen mehr geben wird. Wer dann im Laden kauft, bekommt vermutlich nur noch einen Download-Code.



Laut einem Gaming-Industrie-Analysten ist das ein klares Anzeichen, dass die PlayStation 6 frühestens im selben Jahr erscheinen wird – und dann wahrscheinlich komplett ohne Disc-Laufwerk oder nur mit der Option, es optional dazuzukaufen.



Für mich und meine physische Spiele- und Filmsammlung wäre die PS6 in dem Fall maximal unattraktiv.

Physische Spiele werden seltener gekauft – aber was ist mit der Sammlung, die ich noch zu Hause habe?

Dass Sony in Zukunft auf eine “Digital only”-Strategie setzt, kommt nicht ganz überraschend. Schon im letzten Fiskaljahr waren schließlich 78 Prozent der Software-Käufe auf PlayStation-Konsolen digital (via PushSquare).

Auch ich habe inzwischen eine große Sammlung an rein digitalen Spielen. Das liegt natürlich zum einen an meinem Job, immerhin werden so ziemlich alle Spiele zum Testen inzwischen als Codes verschickt. Außerdem ist es einfach praktisch, Spiele direkt starten zu können, ohne zuerst eine Disc einlegen zu müssen.

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Autoplay

Trotzdem kaufe ich heute immer noch gerne physische Spiele, insbesondere gebraucht. Dann muss ich nicht extra auf das passende Angebot im PlayStation Store warten und obendrein ist es einfach ein gutes Gefühl, Titel physisch zu besitzen.



Auch wenn das heutzutage dank Dingen wie Online-Zwang oder verpflichtenden Day-1-Patches kein Garant mehr ist, dass sie auch offline und dauerhaft funktionieren.

Ich habe also nicht nur eine ordentliche Sammlung an physischen PS4- und PS5-Spielen, sondern auch DVDs und Blurays – weil mich auch bei Streaming-Anbietern stört, dass meine liebsten Filme und Serien nicht immer verlässlich verfügbar sind.

Eleen Reinke Ich nutze bis heute parallel zu digitalen Spielen auch physische Discs. Sei es der Ritus, die Monster Hunter World-Disc einzulegen, wann immer ich einen neuen Durchlauf mit meiner Freundin starte; oder weil ich mal wieder Farscape schauen will, was ich auf keinem meiner abonnierten Streaming-Anbieter finde.

Was ich damit sagen will: Ich brauche ein Disc-Laufwerk, um meine physischen Medien auch in Zukunft abspielen zu können. Aktuell nutze ich dafür meine PS5.

Bei Sonys Digital-only-Strategie fürchte ich aber, dass die PS6 diesen Platz womöglich nicht übernehmen kann. Wie schon Analyst Piers Harding-Rolls angemerkt hat, wirkt es ziemlich wahrscheinlich, dass die Next-Gen-Konsole zum Launch ohne Disc-Laufwerk erscheint.

Und selbst, wenn ein solches Laufwerk entweder direkt zum Release oder später dazugekauft werden kann, erinnere ich mich nur zu gut an das Chaos bei der PS5 Slim. Auch hier wurde ein Laufwerk separat veröffentlicht und direkt von Scalpern weggeschnappt, sodass es monatelang ausverkauft und nur zu horrenden Weiterverkaufspreisen erhältlich war.

Ein schlechtes Omen für Abwärtskompatibilität und den dauerhaften Zugang zu Spielen

Natürlich spielt auch das Erhalten von Spielen für die Zukunft in die Diskussion um Sonys Strategie mit rein. Immerhin gehören mir digitale Titel nicht wirklich, da ich nur ein Anrecht auf die Nutzung der Lizenz kaufe. Werden die Spiele delistet, gucke ich in die Röhre – das komplett aufzuarbeiten, könnte aber einen ganzen Artikel für sich füllen.

Mir geht es an dieser Stelle aber auch schlicht darum, dass ich nicht bereit bin, meine physische Sammlung an PS5- und PS4-Spielen einfach so aufzugeben.

Schließlich habe ich die über ein Jahrzehnt angesammelt. Abwärtskompatibilität ist meiner Meinung nach eben nicht nur für digitale, sondern auch für physische Spiele wichtig.

Und ich will ehrlich sein: Wenn ich neben meine nagelneue PS6 dann noch die alte PS5 stellen muss, nur um meine Disc-Sammlung weiter nutzen zu können, dann wäre die neue Konsolengeneration ein echter Rückschritt für mich.

Aber wie steht ihr zu dem Thema? Und verratet uns in der Umfrage oben gerne auch, wie ihr Sonys Abschaffung von Spiele-Discs allgemein findet!