UPDATE: PSN-Störung offenbar behoben, Online-Funktionen sind live

8:59 Uhr - Auf der Status-Seite des PSN heißt es mittlerweile, dass sämtliche Funktionen wieder in Betrieb sind. Der "Gaming und soziale Netzwerke"-Reiter ist grün markiert, was darauf schließen lässt, dass Sony die Probleme behoben hat. Sollten erneut Schwierigkeiten auftreten, lassen wir es euch wissen.

Originalmeldung:

Wer am heutigen Donnerstag, den 23. April schon in aller Frühe ein bisschen auf seiner PS4 zocken will, kann dabei auf Probleme stoßen. Derzeit melden nämlich Spieler, dass das PlayStation Network in verschiedenen Regionen Schwierigkeiten macht.

PSN - Verbindungsprobleme, kaputte PS4-Partys und mehr

Neben den USA und Großbritannien scheint auch Deutschland betroffen zu sein. Auf Seiten wie allestörungen.de gibt es seit heute früh vermehrt Meldungen von Verbindungsproblemen, Fehler beim Einloggen in das PSN und PS4-Partys, die einfach abgebrochen werden.

Sony arbeitet dran: Auf der offiziellen Status-Seite von PlayStation lassen sich jederzeit die verschiedenen Online-Funktionen des PSN auf Funktionalität überprüfen. Derzeit ist dort vermeldet, dass es im Bereich "Gaming und soziale Netzwerke" zu Problemen kommt.

Im Detail heißt es:

"Möglicherweise wirst du beim Starten von Spielen, Anwendungen oder Online-Funktionen Schwierigkeiten haben. Unsere Entwickler arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben, und wir bedanken uns für deine Geduld."

Offenbar sind die PSN-Probleme bereits seit 6:02 Uhr bekannt. Zumindest wurde die obige Meldung um diese Zeit herausgegeben.

Einen bekannten Workaround gibt es derzeit nicht. Ebensowenig ist abzusehen, wie lange die Probleme anhalten werden. Erfahrungsgemäß sollte Sony sie aber im Laufe des Vormittags in den Griff bekommen.

Auf und ab mit PSN: In den letzten Wochen gab es immer mal wieder Schwierigkeiten mit dem PSN, zuletzt öfter mit der Party-Funktion. Teilweise kann das auf die erhöhte Belastung durch die Corona-Krise zurückzuführen sein. Allerdings muss nicht immer das PSN schuld daran sein, immerhin haben alle Internetanbieter derzeit mit mehr Traffic zu kämpfen.

Habt ihr auch Probleme, euch auf der PS4 einzuloggen?