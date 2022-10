Keine PSVR 2-Knappheit: Zum Release sind wohl 2 Mio Exemplare verfügbar

Mit PSVR 2 hat Sony die nächste Generation des hauseigenen Virtual Reality-Headsets eingeläutet. Bislang wissen wir nicht, wie teuer das Gerät wird. Doch mit dem Frühjahr 2023 wissen wir zumindest, in welchem Zeitraum das PSVR 2-Headset erscheint. Laut einem Bloomberg-Bericht ist Sony optimistisch, was die Verkaufszahlen zum Release angeht. Denn das Unternehmen produziert direkt zum Verkaufsstart eine hohe Stückzahl.

Zwei Millionen PSVR 2-Headsets bis März

Die Produktion der PSVR 2 hat laut Report bereits im September 2022 begonnen und sei bislang noch nicht von irgendwelchen Lieferkettenproblemen konfrontiert worden.

Zum Vergleich: Vom PSVR-Vorgänger wurden nach rund fünf Monaten nicht einmal eine Million Exemplare verkauft. Wie die aktuellen Verkaufsziele aussehen, ist ungewiss, doch mit einer Startzahl von zwei Millionen zeigt Sony, wie sicher es sich bei der Nachfrage der PSVR 2 ist.

Was bedeutet das für uns? Sollte die Nachfrage ähnlich oder nur ein wenig höher sein als bei der ersten Generation, stehen zumindest zum Release genügend PSVR 2-Headsets zur Verfügung.

Welche Qualität uns bei den neuen Spielen der PSVR 2 erwarten, teast der folgende Horizon: Call of the Mountain-Trailer schon einmal an:

Wird Sony das Ziel erreichen? Bislang klingt es machbar, dass Sony bis März 2023 diese hohe Stückzahl produzieren kann. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass in den kommenden Monaten Produktionsschwierigkeiten auftreten und das gesetzte Ziel nicht erreicht wird. Nicht erst Lieferengpässe der jüngsten Vergangenheit, wie beispielsweise bei der PS5 oder Nintendo Switch, haben gezeigt, dass spezielle Hardware-Komponenten wie bspw. Halbleiterchips einer großen Knappheit ausgesetzt sein können.

Um das PSVR 2-Headset nutzen zu können, braucht ihr eine PS5. Zum Verkaufsstart und auch Monate darüber hinaus war es schwer, an eine der heiß begehrten Konsolen zu kommen. Womöglich möchte Sony diesen Fehler nicht noch einmal wiederholen und plant deshalb großzügig, damit jeder Interessierte versorgt wird.

Wann plant ihr, die PSVR 2 zu kaufen? Direkt zum Release, nach ersten Tests oder habt ihr am Headset bislang kein Interesse?