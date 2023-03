Sony VR-Headset für die PS5 namens PSVR 2 bleibt wohl deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Das Virtual Reality-Headset PSVR 2 verkauft sich anscheinend nicht so gut, wie Sony erhofft hat. Laut einem neuen Bericht sollen die Verkaufszahlen sogar deutlich hinter denen des Vorgängermodells, der PSVR geblieben sein. Darum glaubt ein Analyst nun, dass Sony womöglich drastisch den Preis reduzieren muss.

Sony soll weniger als 300.000 PSVR2-Headsets im Release-Monat verkauft haben

Laut eines Bloomberg-Berichtes soll sich die PSVR 2-Brille nach neuesten Schätzungen zwischen dem Release am 22. Februar und Ende März lediglich 270.000 Mal verkauft haben. Das ist sehr viel weniger, als Sony ursprünglich geplant hatte. Das Ziel des Konzerns sollen insgesamt 2 Millionen Einheiten im Launch-Zeitraum gewesen sein.

Im Vergleich zur ersten PlayStation VR-Hardware schlägt sich die zweite Brille aus dem Hause Sony ebenfalls nicht besonders gut. Zwischen Oktober 2016 und Februar 2017 wurden damals nämlich rund 915.000 Exemplare verkauft. Im Juni 2017 waren es dann über eine Millionen.

Liegt's am hohen Preis? Es lässt sich natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber die Begründung drängt sich auf und das sagt laut dem Bloomberg-Bericht auch IDC-Analyst Francisco Jeronimo. Das PSVR 2-Headset allein war schon teurer als jede PS5-Version. Aber die Konsole wurde natürlich trotzdem noch dazu benötigt, was den Preis insgesamt in die Höhe treibt. Die hohen Gesamtkosten könnten viele Fans abgeschreckt haben.

Oder am Lineup? Zusätzlich hatte die PSVR 2-Brille das Problem, dass es zum Hardware-Launch keinen richtigen richtigen Must Have-Titel gab. Außer vielleicht Horizon: Call of the Mountain, aber auch das fiel im GamePro-Test trotz toller Grafik eher mit spielerischen Limitierungen auf. Eine komplette Abwärtskompatibilität zur PSVR 1 hätte eventuell auch noch für mehr Akzeptanz und Käufe gesorgt.

Sony könnte PSVR 2 billiger machen: Ein guter und leicht zu erreichender Hebel wäre natürlich der Preis. Darum argumentiert der Analyst auch, Sony könnte demnächst eine ordentliche PSVR 2-Preissenkung in die Wege leiten, um Dramatischeres zu verhindern. Fraglich bleibt angesichts der Zahlen, ob Sony in Zukunft noch weiterhin daran interessiert ist, in den VR-Markt und die Technologie zu investieren.

Habt ihr euch eine PSVR 2 geholt oder nicht? Falls nicht: Was spricht für euch dagegen?