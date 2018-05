Xbox One - Kein eigenes Battle Royale-Spiel geplant, sagt Microsoft

Dank PUBG und Fortnite sprießen neue Battle Royale-Spiele aus dem Boden, die den Erfolg wiederholen wollen. Auch bei Microsoft wird über derartige Titel nachgedacht. Xbox-Chef Phil Spencer erklärt allerdings, Microsoft wolle kein eigenes Battle Royale-Spiel bei einem First Party-Studio entwickeln lassen. Allerdings schließt er nicht aus, dass andere Titel einen entsprechenden Modus erhalten könnten.

Nur weil alle anderen es machen, müsse Microsoft das noch lange nicht tun, erklärt Phil Spencer.

Mit dieser Aussage dürfte sich Phil Spencer auf den Exklusivitäts-Deal mit der PUBG Corp. beziehen. Ein eigenes BR-Spiel würde wahrscheinlich in direkte Konkurrenz mit Playerunknown's Battlegrounds treten, was aufgrund der Xbox One-Konsolenexklusivität nicht unbedingt im Sinne von Microsoft sein könnte.

Der Xbox-Chef gibt im selben Atemzug eine mögliche Ausnahme an: Sollte einem First Party-Studio von Microsoft ein neuer Dreh einfallen, der dem Battle Royale-Spielprinzip noch etwas Spezielles oder eine andere Note verleiht, wäre das offenbar durchaus attraktiv.

Millions are playing BR games right now. I don't want to just build one because others have built them. FNBR is massive, PUBG is huge, new BR variants being built by some very quality devs, I'd rather support unless we find something special in 1P that's a different take.