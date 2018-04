Xbox One X - Stellenausschreibung deutet auf Halo 6 in 4K bei 60 FPS hin

Microsofts Xbox One X ist die leistungsstärkste Konsole, die es aktuell gibt. Diese Rechenpower soll der nächste Titel des Halo-Franchises offenbar voll ausschöpfen. In einer Stellenausschreibung aus dem März ist allerdings nicht nur von einem neuen Halo-First Person Shooter die Rede, sondern auch von dessen ambitionierten Zielen: Anscheinendsoll Halo 6 (wenn es so heißt) auf der Xbox One X in 4K und mit 60 Bildern pro Sekunde laufen.

343 Industries sucht Lead Graphics Developer fürs neue Halo

In der Stellenausschreibung ist nicht direkt von Halo 6 die Rede, sondern nur von der "nächsten großen Halo-Shooter-Erfahrung". Die soll allem Anschein nach aber in 4K und 60 FPS daherkommen. Zumindest wird bei der Person, die den Job antritt, eine Leidenschaft für "atemberaubende 60 Hz-4K-Grafik" vorausgesetzt. Das klingt stark danach, als käme Halo 6 mit Xbox One X-Enhancements auf den Markt.

Wann Halo 6 kommt, steht noch nicht fest

Halo 6 wurde aktuell zwar noch nicht einmal offiziell angekündigt, die Entwickler haben aber trotzdem schon ein paar Details zum nächsten Halo-Shooter verraten: Es soll beispielsweise definitiv wieder einen Splitscreen-Multiplayer geben.

Aktuell wird gemutmaßt, ob Microsoft und 343 Industries das neue Halo womöglich auf der E3 2018 ankündigen. Als Release-Datum käme zum Beispiel der Zeitpunkt in Frage, an dem auch die geplante Fernsehserie startet. Das kann allerdings noch dauern, da die TV-Show erst diesen Herbst in die Produktion gehen soll.

Obwohl Halo 6 noch nicht offiziell angekündigt wurde:

Entwickler entkräftet Lootbox-Gerüchte

Angeblich peilt die PS5 dasselbe Ziel an: 4K & 60 FPS

Dass Halo 6 auf der Xbox One X wahrscheinlich in 4K bei 60 FPS erstrahlt, stellt keine allzu große Überraschung dar. Nichtsdestotrotz wirkt es beruhigend zu sehen, dass das auch von vornherein als erklärtes Ziel betrachtet wird. Erst vor Kurzem hat ein Gerücht zur PS5 die Runde gemacht, in dem von denselben Grafik-Zielen die Rede war. Auch Sonys PS4-Nachfolge-Konsole visiert demnach offenbar eine Auflösung von nativem 4K bei stabilen 60 Bildern pro Sekunde an.

Glaubt ihr, dass 4K & 60 FPS auf Xbox One X Standard werden können?

Halo 5 - Bilder zum Warzone-Firefight-Update ansehen