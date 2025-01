QLED-TV zum halben Preis: 55 Zoll 4K-Fernseher mit 144Hz jetzt im Amazon-Angebot abstauben!

Dieser QLED 4K-Fernseher bietet ohnehin schon ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, im Amazon-Angebot bekommt ihr ihn jetzt extragünstig.

Wer einen neuen 4K-Fernseher braucht und nach dem optimalen Kompromiss aus günstigem Preis und guter Qualität sucht, sollte sich dieses Angebot mal näher ansehen: Bei Amazon könnt ihr gerade den 55 Zoll großen und mit einem 144Hz-Display ausgestatteten Hisense E7NQ Pro günstig abstauben, den QLED 4K-TV bekommt ihr jetzt für nur knapp die Hälfte des Release-Preises:

Der 2024 mit einem UVP von 949€ erschienene 4K-Fernseher ist aktuell auf 469,90€ reduziert, was für einen TV dieser Größe, der mit so vielen Features ausgestattet ist, ein hervorragender Preis ist. Amazon macht allerdings keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Der Fernseher könnte also schon bald wieder teurer werden.

Kontrastreiches Bild & tolle Gaming-Performance: Das kann Hisenses günstiger QLED 4K-TV

Nicht nur QLED, sondern auch und gerade das Full Array Local Dimming sorgen beim Hisense E7NQ Pro für eine hohe Bildqualität.

Der 4K-Fernseher Hisense E7NQ Pro aus 2024 bietet für seinen niedrigen Preis eine erstaunlich hohe Bildqualität und ist in der oberen Mittelklasse einzuordnen. Dazu trägt natürlich das QLED-Display bei. Dieses sorgt durch eine Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für eine bessere Farbdarstellung.

Noch wichtiger ist allerdings, dass der Hisense E7NQ Pro ein kontrastreiches VA-Display verwendet, dessen Kontrast durch Full Array Local Dimming sogar noch weiter erhöht wird. Der gesamte Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln reguliert wird, um Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen besser darstellen zu können. An teure OLED- und Mini-LED-TVs reicht er damit zwar nicht heran, aber er schneidet gerade bei Filmabenden in dunklen Räumen sehr viel besser ab als Low-Budget-Fernseher.

Für seinen Preis bietet der 4K-Fernseher Hisense E7NQ Pro eine erstaunliche Menge an Features, die man sonst eher bei teuren TVs findet.

Wenn es um die flüssige Darstellung schneller Bewegungen geht, kommt der Hisense E7NQ Pro mit seinem 144Hz-Display hingegen sogar an High-End-4K-Fernsehern heran. Davon profitiert man unter anderem sowohl bei Sportübertragungen, wo gerne mal ein Ball in Höchstgeschwindigkeit quer durch den Bildschirm fliegt, als auch beim Gaming.

Fürs Spielen ist der Hisense E7NQ Pro zudem durch seine HDMI-2.1-Anschlüsse perfekt geeignet. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind so bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung möglich, mehr schaffen die Konsolen nicht. Ein schneller Gaming-PC kann auch die vollen 144 FPS ausnutzen.

Außerdem ist der Input Lag sehr niedrig, weshalb ihr beim Spielen nicht durch die Eingabeverzögerung ausgebremst werdet. Auch sonst werden so ziemlich alle wichtigen Gaming-Features unterstützt. VRR synchronisiert die Framerate des TVs und der Konsole, wodurch Screen Tearing verhindert wird. Durch ALLM schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Gaming-Modus, sodass ihr euch um nichts weiter zu kümmern braucht.