Das Queer Games-Bundle kehrt mit über 500 Spielen zurück

Der Juni ist auch der Pride Month: Der erinnert an den Stonewall-Aufstand in New York 1969 und feiert queeres Leben. Wie könnte das besser gehen, als queeren Menschen zu helfen, indem wir ihre Arbeit unterstützen? Genau aus diesem Grund gibt und das Queer Games Bundle 2022 die Möglichkeit dazu. Ihr bekommt hier für den Preis eines AAA-Titels über 500 Spiele von über 400 queeren Personen. Eine echte Fundgrube mit Titeln, die eher unbekannt sind – viel Spaß beim Stöbern!

Queer Games Bundle geht in die zweite Runde

Darum geht's: Bereits 2021 gab es schon ein Queer Games Bundle und 2022 folgt die Fortsetzung. Das bedeutet, dass ihr in diesem Spiele-Bündel wieder ausschließlich Titel von queeren Menschen findet, um genau diesen Unterstützung zukommen zu lassen. Der Spaß kostet euch 60 US-Dollar, was dem Preis eines AAA-Blockbusters entspricht, ihr könnt aber auch weniger zahlen, wenn es bei euch selbst finanziell gerade nicht so rosig aussehen sollte.

Hier findet ihr das Queer Games Bundle 2022 auf itch.io.

Der Gedanke dahinter lautet, dass jeder Mensch mit diesem Bundle die Chance erhält, direkt in Aktion zu treten, um das Leben queerer Personen zu verbessern. Wenn die Entwickler*innen hinter den Titeln im Bundle das Budget eines AAA-Titels hätten, könnten sie sich nicht nur einfacher selbst finanzieren, sondern auch unbeschwerter arbeiten und noch bessere Spiele entwickeln. Wer die queere Gaming-Community unterstützen will, bekommt hier also die perfekte Gelegenheit.

Bisher wurden bereits über 47.000 US-Dollar gegeben und das Ziel liegt bei 112.627. Ihr habt noch bis Ende des Monats Zeit, denn das Queer Games Bundle steht noch den gesamten Pride Month Juni zur Verfügung.

Das steckt im neuen Queer Games Bundle

Euch erwarten nicht einfach nur haufenweise Spiele von queeren Menschen. Das Bündel umfasst nämlich neben Videospielen auch Tabletop-Spiele oder auch Magazine. Große, richtig bekannte Titel sucht ihr hier allerdings vergeblich. Stattdessen erwarten euch viele experimentelle, radikale Spiele, die sich wohl eher nicht daran orientieren, was Sony, Nintendo oder Microsoft so treiben. Spieletitel wie Tall Vampire Ladies, I accidently insulted a witch and now all of my clothes are sentient and they hate me! oder Stock Photo Adventure Squad sprechen Bände.

Die bekanntesten Titel im Queer Games Bundle 2022 könnten A Normal Lost Phone, A Mortician's Tale und 2064: Read Only Memories sein. Bei Letzterem handelt es sich um ein klassisches Point-and-Click-Adventure, aber mit modernem Storytelling und einem Neo-SciFi-Look. In A Mortician's Tale spielen wir eine Leichenbestatterin und müssen unter anderem Leichen schminken. A Normal Lost Phone lässt uns hingegen das Smartphone einer unbekannten Person erkunden.

