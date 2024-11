Bis zu 75% Rabatt auf Switch-Spiele: Das ist eure letzte Chance auf tausende Angebote im Nintendo Black Friday Sale!

Wenn ihr günstige Switch-Spiele abstauben wollt, solltet ihr unbedingt schnell noch dem Nintendo eShop Black Friday Sale einen Besuch abstatten.

Nur noch bis zum 1. Dezember, also bis Sonntag, läuft im Nintendo eShop der große Black Friday Sale 2024. Wenn ihr euch noch ein paar der über 2000 reduzierten Switch-Spiele oder andere Sonderangebote sichern wollt, ist es jetzt also höchste Zeit! Damit ihr nicht das Beste verpasst, stellen wir euch in diesem Artikel zehn Top-Deals vor. Wer lieber gleich selbst sämtliche Switch-Spiele im Sale durchstöbern will, findet hier die Gesamtübersicht:

Nintendo Switch Online: Jetzt 12 Monate kostenlos als Bonus abstauben!

Noch bis Sonntag könnt ihr 12 Monate Nintendo Switch Online geschenkt abstauben, wenn ihr ein Jahresabo abschließt.

Eines der besten Angebote des Nintendo Black Friday Sales ist kein Spiel, sondern ein Abo: Wenn ihr jetzt eine Jahresmitgliedschat bei Nintendo Switch Online abschließt oder ein bestehendes Abo um ein Jahr verlängert, bekommt ihr weitere 12 Monate geschenkt dazu! Das Angebot gilt sowohl für die Basis-Mitgliedschaft als auch für die Version mit dem Erweiterungspaket. Die Extra-Monate bekommt ihr als Code geliefert, wodurch ihr sie an einen Freund weitergeben oder für euch selbst verwenden könnt.

Das Abo bei Nintendo Switch Online wird für den Online-Multiplayer fast aller Switch-Spiele benötigt, bringt aber auch noch weitere Vorteile. So könnt ihr ohne zusätzliche Kosten eine riesige Auswahl an Spieleklassikern spielen und auf exklusive Angebote zugreifen. Außerdem könnt ihr Cloud Saves sowie die Smartphone-App, die in manchen Spielen spezielle Features freischaltet, nutzen. Auch das Streaming und der Download von berühmten Nintendo-Songs über Nintendo Music steht nur NSO-Mitgliedern zur Verfügung.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Mit Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr euch einen der ganz großen Switch-Exklusivhits im Angebot schnappen. Das Open-World-Spiel lässt euch diesmal sogar noch mehr Freiheit bei der Erkundung seiner riesigen und vielfältigen Welt als der Vorgänger Breath of the Wild. Link verfügt nun nämlich über telekinetische Kräfte, durch die er nicht nur eigene Waffen, sondern auch Fahrzeuge und sogar Fluggeräte konstruieren kann.

Die Fluggeräte braucht ihr, um auf die neuen schwebenden Inseln zu gelangen. Auf diesen findet ihr die Reste einer uralten, aber hochentwickelten Kultur, die euch mit zusätzlichen Technologien für eure Konstruktionen versorgt, sodass ihr immer spektakulärere Vehikel erschaffen könnt. Neben diesen Neuerungen erwartet euch auch in Tears of the Kingdom natürlich wieder die bewährte Mixtur aus Erkundung, Kampf und Rätseln in Dungeons, welche die Zelda-Reihe groß gemacht hat.

Hogwarts Legacy

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Hogwarts Legacy ist ein Open-World-Spiel, das euch sowohl die berühmte Zauberschule aus Harry Potter als auch deren Umland einschließlich des Dörfchens Hogsmeade frei erkunden lässt. Die magische Welt aus den Büchern und Filmen ist detailliert und wunderschön nachgebaut und wirkt dabei so fremd und märchenhaft, dass sie nicht nur ein Muss ist für Fans der Vorlage ist, sondern auch alle anderen bezaubern dürfte, die Lust auf eine etwas andere Open World haben.

Spielerisch hat Hogwarts Legacy ebenfalls einiges zu bieten. Das Kampfsystem schafft mit seinen über 20 Angriffszaubern mehr als genug Möglichkeiten, um mit ganz verschiedenen Taktiken zu experimentieren. Das ist auch nötig, um mit den vielfältigen magischen Monstern und bösartigen Zauberern fertig zu werden. Daneben müsst ihr natürlich auch noch den oft nicht leichten, aber stets spannenden Schulalltag eines Zauberschülers meistern und so manches Rätsel lösen.

Red Dead Redemption

1:00 Red Dead Redemption: Der Port für Switch im Trailer

Mit Red Dead Redemption könnt ihr euch jetzt einen der ganz großen Open-World-Hits in einer grafisch verbesserten Version günstig für Nintendo Switch sichern. Das Western-Epos erzählt die Geschichte des ehemaligen Outlaws John Marston, der im Jahr 1911 versucht, die Mitglieder seiner alten Verbrecherbande aufzuspüren. Hierzu erkundet ihr eine nicht nur riesengroße, sondern auch detaillierte und authentische Spielwelt, die euch ganz in die damalige Zeit eintauchen lässt.

Spielerisch bekommt ihr so ziemlich alles geboten, was man sich von einem Western erwarten kann, von Schießereien und Verfolgungsjagden bis hin zu Überfällen. Red Dead Redemption gönnt sich aber auch ruhige Momente, um seine komplexe Geschichte zu erzählen. Neben dem Hauptspiel enthält die Switch-Version auch noch die umfangreiche Erweiterung Undead Nightmare, welche die Zombie-Apokalypse im Wilden Westen ausbrechen lässt.

Metroid Prime Remastered

1:18 Metroid Prime Remastered im Gameplay-Trailer

Die Switch-Neuauflage des Klassikers Metroid Prime gehört zu den am höchsten bewerteten Spielen der letzten Jahre, laut OpenCritic liegt der internationale Wertungsdurchschnitt bei eindrucksvollen 94 Punkten. Das Remaster bietet neben besserer Grafik mit höherer Auflösung sowie neuen Texturen und Lichteffekten auch eine verbesserte Steuerung. Inhaltlich hat sich hingegen nicht viel geändert, und das ist auch gut so!

Die Mischung aus First-Person-Shooter, Adventure und Erkundungsspiel, die euch als Kopfgeldjägerin Samus Aran den Planeten Tallon IV erforschen lässt, um Weltraumpiraten das Handwerk zu legen, funktioniert nämlich nach wie vor hervorragend. Das liegt unter anderem an dem cleveren, verschachtelten Metroidvania-Leveldesign sowie an den abwechslungsreichen Hightech-Waffen und -Ausrüstungsgegenständen, auf die Samus zurückgreifen kann.

LEGO City Undercover

1:05 LEGO City Undercover - Trailer: Charmanter GTA-Klon jetzt endlich für Switch

Mit einem Rabatt von satten 92 Prozent gehört LEGO City Undercover zu den besten Schnäppchen, die ihr im Nintendo eShop Black Friday Sale abstauben könnt. Es handelt sich um ein in einer Großstadt spielendes Open-World-Actionspiel, das einiges mit der GTA-Reihe gemein hat. Allerdings steht ihr hier nicht auf der Seite des Verbrechens, sondern spielt den Undercover-Polizisten Chase McCain, der den Gangster Rex Fury aufspüren soll.

Um dem kriminellen Genie auf die Spur zu kommen, erforscht ihr mithilfe vieler verschiedener Fahrzeuge die Stadt, erledigt Aufträge und zieht erst mal viele kleinere Kriminelle aus dem Verkehr. Damit eure Tarnung dabei nicht auffliegt, schlüpft ihr in die verschiedensten Verkleidungen. Story und Dialoge bieten den üblichen LEGO-Humor und viele Anspielungen auf Filmklassiker. In der Switch-Version gibt es übrigens auch einen Koop-Modus, der in manchen älteren Fassungen des Spiels noch nicht enthalten war.

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX

1:11 Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX - Trailer stellt Remake vor

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX ist das Switch-Remake des Rollenspiel-Klassikers, der zuvor für Game Boy Advance und Nintendo DS erschienen ist. Hier spielt ihr keinen Pokémon-Trainer, sondern schlüpft selbst in die Haut eines Pokémon. Ihr lebt gemeinsam mit euren Artgenossen in einem Dorf und könnt euch dort mit ihnen anfreunden. Eure Aufgabe ist es, ein Team zusammenzustellen, mit dem ihr gefährliche Dungeons erkundet, um dort in Not geratene Pokémon zu retten.

In den rundenbasierten Kämpfen tretet ihr zumeist mit drei Team-Mitgliedern an. Für taktischen Tiefgang sorgen dabei die verschiedenen Spezialfähigkeiten der Pokémon sowie Items, durch die ihr euch einen Vorteil verschaffen könnt. Zusätzliche Komplexität kommt durch das umfangreiche Fortschrittssystem ins Spiel, das euch die Pokémon aufleveln und neue Skills freischalten lässt. Im Dorf könnt ihr euerem Team zudem neue Ausrüstung kaufen.

Dark Souls Remastered

1:06 Dark Souls: Remastered - Teaser zur überarbeiteten Neuauflage

Mit Dark Souls Remastered könnt ihr euch jetzt den Hit, der das Soulslike-Genre populär gemacht hat, in einer stark verbesserten Version für Nintendo Switch schnappen. Neben technischen Verbesserungen enthält diese auch den DLC „Artorias of the Abyss“. Dark Souls ist ein düsteres Action-Rollenspiel, das euch eine geheimnisvolle, halb verfallene Welt voller bizarrer Kreaturen und morbider Sehenswürdigkeiten erkunden lässt.

Seinen legendären Ruf hat sich Dark Souls nicht nur durch das hervorragende Artdesign, sondern auch durch den hohen Schwierigkeitsgrad verdient. Vor allem die spektakulären Bosskämpfe sind hart, ihr solltet euch auf häufiges Scheitern einstellen. Früher oder später besiegt man aber auch den stärksten Feind. Notfalls kann man dazu den Charakter immer weiter aufleveln oder andere Spieler herbeirufen, um sich im Online-Koop vorübergehen von ihnen helfen zu lassen.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

8:18 Ist Need for Speed Hot Pursuit als Remaster so genial wie früher?

Need for Speed Hot Pursuit Remastered liefert euch den Rennspielhit mit vielen technischen Verbesserungen sowie mit allen größeren DLCs, die neue Wagen und Rennen ins Spiel bringen. Kern des Arcade Racers sind nach wie vor die spannenden Verfolgungsjagden, die ihr entweder auf der Seite der Kriminellen oder der Polizei spielt. Dabei verlasst ihr euch nicht allein auf euer fahrerisches Können, sondern greift auf raffinierte bis fiese Tricks zurück.

Unter anderem stehen euch Nagelbretter und EMP-Strahlen zur Verfügung, um eure Gegner zu sabotieren. Außerdem könnt ihr den guten alten Nitro-Boost benutzen, um in letzter Sekunde doch noch zu entkommen. Im Karrieremodus sorgt das Freischalten von neuen Autos, Upgrades und Gadgets für Langzeitmotivation. Daneben gibt es Online-Multiplayer mit verschiedenen Wettbewerben für bis zu acht Spieler*innen.

Dragon Quest XI S: Streiter des Lichts – Definitive Edition

8:18 Dragon Quest 11 - Test-Video: Mit alten Tricks auf den Genre-Thron

Dragon Quest XI ist ein klassisches japanisches Rollenspiel mit einer riesigen Spielwelt, einer epischen Heldenreise, rundenbasierten Kämpfen und einem stilvollen Anime-Look. Die größten Stärken des Spiels sind jedoch die liebenswerten Charaktere, die euch begleiten, und die spannende Geschichte mit ihren überraschenden Wendungen. Wenn man schon denkt, Dragon Quest XI würde sich dem Ende zuneigen, startet das enorm umfangreiche Spiel nämlich erst so richtig durch!

Die Definitive Edition bietet zahlreiche Verbesserungen und zusätzliche Inhalte wie neue Missionen, einen pompösen Orchester-Soundtrack und einen 16-Bit-Modus, der nostalgische Erinnerungen an frühere Teile der berühmten Reihe weckt. Falls ihr vor dem Kauf erst mal Probe spielen möchtet, findet ihr im Nintendo eShop übrigens eine kostenlose Demo. Eure Fortschritte dort könnt ihr später in die Vollversion übernehmen.

Nintendo Black Friday Sale: über 2000 weitere Switch-Spiele im Angebot!

Wie schon erwähnt, sind die hier vorgestellten Spiele nur ein kleiner Ausschnitt aus den über 2000 weiteren Sonderangeboten, die ihr im Black Friday Sale des Nintendo eShop gerade abstauben könnt. In der riesigen Auswahl sind alle Genres vertreten, von Shootern über Platformer und Strategiespiele bis hin zu Horrorspielen. Was auch immer euren Geschmack trifft, es lohnt sich also auf jeden Fall, auch selbst noch mal einen Blick auf die Deals zu werfen: