Daniel Radcliffe hat rührende Worte für den neuen Harry Potter parat: "Ich hoffe du hast noch mehr Spaß als ich"

Daniel Radcliffe hat liebevolle Worte für seinen Potter-Nachfolger übrig.

Der US-amerikanische Sender HBO arbeitet an einer Serien-Neuinterpretation von Harry Potter, und seit geraumer Zeit kennen wir den Nachfolger von Daniel Radcliffe, der den Blitznarbenträger einst in den Kinofilmen zur Buchvorlage von J.K. Rowling mimte. Der 11-jährige Dominic McLaughlin tritt das große Erbe an und wir werden ihn 2027 in der Rolle des Hogwarts-Schülers sehen.

Ein Erbe, das sicherlich nicht einfach für den jungen Schauspieler aus Schottland zu stemmen ist. Schließlich tritt der Junge in große Fußstapfen und übernimmt nun plötzlich eine Rolle, die einst eine gesamte Generation prägte. Auch Daniel Radcliffe ist das sicherlich bewusst.

"Ich will sie nur umarmen"

Gegenüber "Good Morning America" (via Variety) erwähnte der 36-jährige Brite, dass er Dominic McLaughlin einen Brief schrieb, nachdem der Jungschauspieler für die kommende HBO-Serie als Harry gecastet worden ist.

Radcliffe kenne "ein paar Leute", die an der HBO-Serie mitarbeiten und habe McLaughlin einen Brief geschickt und sogar eine nette Antwort von dem Jungen zurückerhalten. Was der neue Harry dem alten schrieb, ist nicht bekannt. Aber immerhin enthüllt Radcliffe, was er seinem Nachfolger in seinem Brief mitteilte:

Ich möchte kein Phantom im Leben dieser Kinder sein, aber ich wollte ihm (Anm. d. Red.: gemeint ist Dominic McLaughlin) einfach schreiben und sagen: 'Ich hoffe, du hast die beste Zeit überhaupt, und eine noch bessere Zeit, als ich sie hatte – ich hatte eine großartige Zeit, aber ich hoffe, du hast eine noch bessere.‘ Und das meine ich auch so.

Wenn sich Radcliffe die Bilder von McLaughlin und dem Rest der Kids anschaue, dann habe er das Bedürfnis, sie einfach nur in den Arm zu nehmen: "Sie wirken so jung. Ich schaue sie an und denke: ‚Wahnsinn, dass ich das in dem Alter gemacht habe.‘ Aber es ist auch unglaublich süß, und ich hoffe, dass sie eine wunderbare Zeit haben.“, fährt der britische Schauspieler fort.

HBOs Harry Potter-Serie soll im Jahr 2027 an den Start gehen. Ein genaues Datum hat der Sender allerdings noch nicht enthüllt, ist ja aber auch noch eine Weile hin.

Neben Dominic McLaughlin als Harry himself wurden viele weitere Castmitglieder bereits enthüllt: Hermine Granger wird von Arabella Stanton gespielt, Alastair Stout übernimmt die Rolle von Ron Weasley und John Lithgow schlüpft in den Umhang von Albus Dumbledore. Den kompletten Cast der Harry Potter-Serie von HBO findet ihr hier.

Und an dieser Stelle seid wie immer ihr gefragt: Freut ihr euch eigentlich auf die kommende HBO-Serie zu Harry Potter? Und was sind eure Wünsche und Erwartungen an die HBO-Neuinterpretation? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion, wir sind sehr darauf gespannt.