2026 endet die Witcher-Saga auf Netflix - Staffel 5 kommt noch in diesem Jahr

Wann kommt Staffel 5 von The Witcher? (Bildquelle: Netflix)

Egal ob mit Henry Cavill oder nun Liam Hemsworth als Geralt: Die The Witcher-Serie auf Netflix hat ihre besten Zeiten hinter sich. Oder vielleicht doch nicht? Immerhin steht mit Staffel 5 noch das große Finale aus. Wann die letzten Folgen aufschlagen und wir uns selbst ein Bild davon machen können, hat Netflix jetzt immerhin grob verraten.

The Witcher Staffel 5 startet noch 2026 auf Netflix

Die gute Nachricht vorweg: Fans müssen sich nicht bis 2027 gedulden, so viel ist bereits sicher. Netflix hat die letzte Staffel in einer Übersicht nämlich für 2026 gelistet. Die schlechte Nachricht: Ein genaues Release-Datum können wir euch noch nicht liefern. Da es sich aber um ein Listing in der Kategorie "Coming soon" handelt, scheint die Serie eher früher als später weiterzugehen.

2:15 The Witcher: In drei Wochen feiert Liam Hemsworth sein Debüt als Geralt auf Netflix - Im neuen Trailer zu Staffel 4 gibt er seine Kampfkünste zum Besten

Autoplay

Das klingt durchaus machbar, da Staffel 4 und 5 etwas anders angegangen wurden. Produzentin und Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich erklärte in einem Interview mit ScreenRant, dass das Autorenteam die beiden Staffeln "als eine große Geschichte behandelt" hat. Wohl auch deshalb fühlten sich Staffel 4 und 5 für Joey Batey, der in der Serie den Barden Jaskier spielt, eher wie eine Season an, die in zwei Teile gesplittet wurde.

Auch bei der Produktion ist dieser stärkere Zusammengang zu erkennen. Staffel 5 wurde nur wenige Monate nach Staffel 4 abgedreht, was – sofern es zu keinen überraschenden Verzögerungen kommt – einen schnelleren Release nach der vierten Staffel ermöglicht.

Mit The Witcher Staffel 5 endet die Serie

Das Listing verrät aber nicht nur den groben Release-Zeitraum, sondern gibt uns mit einer kurzen Beschreibung auch schon einen kleinen Einblick in die fünfte und letzte Staffel. Wie zu erwarten wird das große Ende angeteast:

"Die Zeit des Endes naht: Dunkle Mächte verbünden sich auf dem gesamten Kontinent und haben es auf Ciri abgesehen. Selbst wenn Geralt und Yennefer ihre Tochter retten und ihren letzten Wunsch, als Familie wiedervereint zu sein, erfüllen können, werden sie Hindernissen und Feinden begegnen, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben."

Staffel 4 war davon geprägt, wie Geralt und Yennefer auf ihre eigene Art und Weise versuchten, Ciri zu retten. Während Geralt mit einer loyalen Truppe gezielt nach ihr suchte und Yen sich Vilgefortz stellte, ist Ciri unter falschem Namen in einer Diebesbande untergetaucht. Staffel 5 wird diese Wege fortsetzen und schließlich zu einem Ende bringen. Dabei dürften Ciris Kräfte eine große Rolle spielen.

Was glaubt ihr, wie es in Staffel 5 weitergeht? Wird sich das Finale stark an der Vorlage orientieren, oder uns doch überraschen?