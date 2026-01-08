Fallout: Wir bekommen womöglich nicht nur ein Fallout 3-Remake, sondern auch eins zu New Vegas

Fallout: New Vegas gilt unter vielen Fans als das beste Spiel der Reihe und könnte bald als Remake erscheinen.

Dass Fallout 3 noch einmal neu aufgelegt werden soll, wird schon seit Längerem gemunkelt. Passend zur aktuellen zweiten Staffel der Amazon-Serie heißt es gerüchteweise jetzt aber, dass auch eine Neuauflage zu Fallout: New Vegas auf den Markt kommt. Bleibt nur die Frage wann und welches der Remakes zuerst erscheint.

Fallout: New Vegas soll angeblich auch als Remake kommen

Fallout-Fans sind ausgehungert und warten seit dem durchwachsenen Release von Fallout 76 auf neues Spiele-Futter. Weil es bis Fallout 5 wohl noch eine kleine Ewigkeit dauern dürfte, ruhen die Hoffnungen jetzt auf Remakes oder Remaster-Versionen. Genau die sollen Gerüchten zufolge auch kommen, und zwar sogar gleich zwei.

57:28 Fallout ist sehr viel realistischer, als ihr denkt

Autoplay

Neu daran ist, dass es eben nicht einfach nur ein Remake zu Fallout 3, sondern auch eines zu Fallout: New Vegas geben soll. Zumindest, wenn die Informationen von Windows Central stimmen. Die berichten in einem großen Xbox in 2026-Ausblick jedenfalls davon, dass da irgendwann beide Neuauflagen auf uns zukommen würden. Das habe man ihnen zumindest so zugetragen.

"Manche haben sich gefragt, ob der mysteriöse Countdown auf der Seite von Amazon Primes Fallout-TV-Show auf den Shadow Drop eines neuen Fallout-Spiels oder Remasters hindeuten könnte. Mir wurde gesagt, dass das nicht der Fall sei. Wie auch immer: Wir bekommen irgendwann ein Fallout 3-Remake in der Art von Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, genauso wie Fallout New Vegas obendrauf."

Das Microsoft-Entwicklerstudio Obsidian (Grounded, The Outer Worlds, Fallout: New Vegas) arbeite aktuell an vier verschiedenen Projekten, von denen manche klein und manche groß wären. Außerdem sei Fallout-Miterfinder Tim Cain vor Kurzem zum Studio dazugestoßen. Aber ob eines dieser vier Projekte etwas mit Fallout zu tun habe, wisse auch Jez Corden von Windows Central nicht.

Genauso wenig wissen wir leider, wann die beiden Fallout-Neuauflagen erscheinen sollen. Fraglich bleibt auch, in welcher Reihenfolge sie veröffentlicht werden. Dass beide gleichzeitig kommen, wirkt hingegen eher etwas unwahrscheinlich, aber wer weiß.

Generell solltet ihr das Ganze aktuell noch mit der größtmöglichen Vorsicht genießen. Angekündigt wurde nämlich bisher weder ein Fallout 3- noch ein Fallout New Vegas-Remake oder -Remaster. Wenn wir Pech haben, erscheint einfach keins der beiden. Es klingt angesichts des Erfolgs der Amazon-Serie aber durchaus realistisch, dass die Neuauflagen kommen.

Worauf hättet ihr mehr Lust: Auf ein Fallout 3-Remake oder eines zu New Vegas?