Aktuellen Gerüchten zufolge erwartet uns auf der E3 2019 womöglich ein neues Spiel der Rainbow Six-Reihe. Anders als Rainbow Six: Siege gibt es allerdings keine taktischen Matches gegen menschliche Spieler, sondern Koop-Partien gegen KI-Gegner - im Weltraum.

Die Behauptung geht wieder einmal auf den Kotaku-Autor Jason Schreier zurück, der im Splitscreen-Podcast darüber gesprochen hat. Laut ihm trägt der Shooter den Untertitel "Quarantine" und soll noch im aktuellen Geschäftsjahr erscheinen. Das würde einen Release vor März 2020 bedeuten.

Update: Rainbow Six Quarantine is a co-op PVE shooter that will be announced at Ubisoft's E3 2019



