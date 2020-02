Rainbow Six: Siege kommt auch für PS5 & Xbox Series X

Der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege erscheint auch für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X. Das hat Game Director Leroy Athanassof in einem Interview mit Windows Central bestätigt.

Wann kommen die Next-Gen-Versionen? Laut Athanassof wird Ubisoft die Next-Gen-Fassung pünktlich zum Launch der PS5 und Xbox Series X veröffentlichen, also irgendwann im vierten Quartal 2020.

Cross-Generation-Multiplayer

Über mögliche Verbesserungen wie grafische Aufwertungen sprach der Game Director zwar nicht, kündigte aber an, dass die Next-Gen-Versionen Cross-Generation-Multiplayer unterstützen werden. PS4-Spieler können also mit PS5-Spielern zocken und Xbox One-Spieler mit Xbox Series X-Spielern. Das Matchmaking-System wird dementsprechend angepasst.

Cross-Play noch nicht sicher: Das Spielen über Plattformgrenzen hinweg ist dagegen noch in der Schwebe. Laut Athanassof sei das Team für Cross-Play bereit, allerdings sei das eine Diskussion, die hauptsächlich Sony und Microsoft führen müssten. Erst bei einer Einigung der beiden Konsolenhersteller könne man Cross-Play in die Tat umsetzen.

Was ist Rainbow Six: Siege?

Der Taktik-Shooter erschien am 1. Dezember 2015 für PS4, Xbox One und PC und wurde seitdem mehrfach verbessert und erweitert.

Grundsätzlich bekämpfen sich in Siege zwei 5er-Teams in unterschiedlichen Modi, Spielziel ist entweder das Erfüllen bestimmter Zielvorgaben oder die Eliminierung des gegnerischen Teams. Einen Wiedereinstieg gibt es nicht, was die Spieler zwingt, vorsichtig, teamorientiert und taktisch vorzugehen.

Die Besonderheit von Siege sind die vielen unterschiedlichen Operator, jeder von ihnen hat besondere Spezialfertigkeiten. Darüber hinaus stehen den Spielern etliche Waffen und Gadgets zur Verfügung.

Freut ihr euch über die Next-Gen-Umsetzung von Siege?