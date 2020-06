Rainbow Six: Siege - Taktik-Shooter einige Tage gratis spielbar

Rainbow Six: Siege hat sich gemausert. Ubisoft hat in den letzten Jahren viel daran gearbeitet, den Multiplayer-Shooter auf die richtige Bahn zu bringen - mit Erfolg. Wer seitdem noch nicht die Gelegenheit hatte in das Spiel reinzuschnuppern, der darf sich jetzt auf ein Gratis-Wochenende freuen, das laut Ubisoft alle Inhalte bieten wird.

Rainbow Six: Siege bietet das volle Paket vier Tage kostenlos

Wann und wo läuft die Testversion? Die kostenlose Version von Rainbow Six: Siege wird vom 11. bis 14. Juni 2020 auf PC, PS4 und Xbox One spielbar sein.

Gibt es Einschränkungen bei den Inhalten? Nein, die Testversion bietet die vollständige Spielerfahrung. Das heißt, alle Spielinhalte, einschließlich aller Karten und Modi.

Auf den Konsolen gibt es eine Einschränkung: Wer die Testversion auf der Konsole spielen will, der benötigt das jeweilige Abo. Auf der PS4 braucht ihr daher PS Plus, während auf der Xbox One das Gold-Abo Voraussetzung ist.

Ist die Abo-Voraussetzung für euch kein Problem, dann bietet das kostenlose Wochenende zu Rainbow Six: Siege die ideale Gelegenheit, sich mit Freunden in Online-Gefechte zu stürzen, taktische Manöver und die verschiedenen Operator auszuprobieren. Ein Preload ist bereits möglich.

Was passiert mit den Fortschritten aus der Testversion? Falls ihr euch nach der Testversion dazu entscheiden solltet, Rainbow Six: Siege zu kaufen, werden alle Fortschritte und Operatoren übertragen.

Der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege ist seit 2015 für PC, PS4 und die Xbox One verfügbar. Next Gen-Versionen sollen folgen.

Was haltet ihr von Rainbow Six: Siege? Werdet ihr es austesten?