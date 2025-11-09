RAM wird gerade unheimlich teuer, aber dieser Glückspilz kauft ein 64 GB-Kit für gerade mal 8 Euro - dabei ist es eigentlich 500 Euro wert

Diese Packung RAM gab es zum Spottpreis. (Bildquelle: dbg17891 / Reddit)

Bezahlbare PC-Teile zu finden, ist seit Jahren alles andere als leicht. Erst waren es SSDs, dann Grafikkarten und jetzt sind mal wieder RAM-Riegel von extremen Preissteigerungen betroffen. Umso besser also, wenn ihr ein günstiges Paar findet. Dieser User scheint in der Hinsicht genau ins Schwarze getroffen zu haben, denn er konnte sich im Laden ein 64 Gigabyte-Kit mitnehmen – zum Spottpreis von rund 8 Euro.

Schnäppchenjäger entdeckt 64 GB-RAM-Kit für 8 Euro in perfektem Zustand

Bestellt ihr nicht ausschließlich online, sondern stöbert auch mal im Laden, dann könnt ihr noch immer das eine oder andere Schnapperl entdecken. So machte es auch Redditor dbg17891. Er ist in einem örtlichen "Bin Store" auf ein RAM-Kit gestoßen, das ihn beim Scan an der Kasse dann selbst überraschte:

Es wurden nämlich gerade einmal 9 Dollar, also umgerechnet etwas weniger als 8 Euro angezeigt. Dass vorher kein Preisschild zu erkennen war, lässt sich mit dem Grundgedanken der sogenannten "Bin Stores" erklären. Dabei handelt es sich um Markthallen, in denen Verkaufsschütten wahllos mit allerlei Produkten aufgefüllt wurden.

In den Schütten landen vorrangig Retouren von großen US-Versandhandelsketten wie Amazon, Target oder Walmart. Die Interessenten können dann nach Lust und Laune kramen, sich die Produkte anschauen und schlussendlich entscheiden, ob sie zuschlagen.

Der Knackpunkt dabei: Die Rückläufer werden vorher nicht auf ihre Funktionalität oder ihren Zustand überprüft. Sie würden ohne die Bin Stores einfach im Müll landen, da eine Inspektion und Neuverpackung teurer wäre als der spottbillige Verkauf an die Geschäfte. Es kann also passieren, dass die Käufer*innen ein defektes oder minderwertiges Produkt nach Hause mitnehmen.

Bei einem Preis von 9 Dollar wird sich dbg17891 aber wohl wenig Gedanken darüber gemacht haben, ob die RAM-Riegel denn auch tatsächlich funktionieren. Dafür ist der Preis einfach zu niedrig. Und obwohl die Verpackung schon einige Blessuren aufwies, stellte sich heraus, dass der DDR5-Arbeitsspeicher noch komplett versiegelt, also brandneu war. Er läuft tadellos in seinem Rechner.

Ein Glücksfund inmitten einer Preiskrise

Die gezeigten Dominator Platinum RGB-Riegel von Corsair haben im deutschen Fachhandel derzeit einen Verkaufspreis von mindestens 500 Euro. Lediglich per Import aus Großbritannien lassen sich die Riegel momentan für ungefähr 420 Euro erstehen.

Dabei war das RAM-Kit laut Vergleichsportalen wie Idealo und Geizhals bis Mitte September noch für 300 Euro zu haben.

Der Grund für die Preisexplosion: Natürlich KI! Die Technik hat einen enormen Speicherhunger und der Bedarf kann kaum gedeckt werden. Das schlägt sich dann auch auf die Preise nieder, ähnlich wie bei Grafikkarten. Der Aktienwert von Speicherherstellern hat sich in den vergangenen Monaten deshalb vervielfacht, die Branche boomt also. Sehr zuungunsten von PC-Bauenden auf der ganzen Welt.

Der Trend wird wahrscheinlich anhalten: Investitionen in KI sollen in den kommenden Jahren weiter steigen, der Speicherbedarf wird also eher größer statt sinken. GameStar Tech rechnet beispielsweise mit weiterhin steigenden Preisen im gesamten Jahr 2026.

Habt ihr bereits zu neuem RAM gegriffen, dann könnt ihr euch wirklich glücklich schätzen, früh genug zugegriffen zu haben. Auch dann, wenn ihr jetzt noch ein günstiges Kit findet. Wobei es wohl schwierig sein dürfte, das Level des Reddit-Schnäppchenjägers zu erreichen.

Habt ihr mit einem baldigen RAM-Upgrade geplant? Oder es kurz vor dem Anstieg durchgeführt?