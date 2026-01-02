Beliebte Harry Potter-Figur wäre beinahe "aus purer Boshaftigkeit" von J.K Rowling gestorben

Die Weasleys spielen eine wichtige Rolle in Harry Potter.

Im Vergleich zu manch anderer Fantasy-Serie ist es Harry Potter sehr gut gelungen, ein episches und doch für viele Fans befriedigendes Ende zu finden. Die Geschichte hätte aber auch deutlich düsterer ausgehen können, wie die Autorin in einem Interview verraten hat.

Ron Weasley stand auf der Abschussliste

Das Interview mit J.K. Rowling und Harry-Darsteller Daniel Radcliffe findet sich auf einer Blu-Ray-Version von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2". Darin verrät Rowling, welche Pläne sie für das große Finale der Fantasy-Romane hatte.

"Die Heiligtümer des Todes" ist 2007 erschienen und nachdem am Ende des fünften und sechsten Teils schon der beliebte Schulleiter Albus Dumbledore und Harrys Patenonkel Sirius Black dran glauben mussten, waren die Befürchtungen der Fans vor dem letzten Band natürlich groß.

In der Schlacht um Hogwarts erwischt es dann tatsächlich auch ein paar liebgewonnene und wichtige Charaktere, Harry, Hermine und Ron kommen aber mit dem Leben davon. Genau das hätte aber auch ganz anders kommen können, wie Rowling in dem Interview verrät:

"Lustigerweise hatte ich von Anfang an geplant, dass keiner von ihnen sterben würde. Dann, etwa in der Mitte, was meiner Meinung nach darauf zurückzuführen ist, dass ich mich nicht gerade in einer glücklichen Phase befand, begann ich darüber nachzudenken, einen von ihnen umzubringen. Aus purer Boshaftigkeit. "So, jetzt könnt ihr ihn definitiv nicht mehr haben.“ Aber ich glaube, tief in meinem Herzen hätte ich es nicht getan, obwohl ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, Ron zu töten."

Ron ist über alle sieben Teile hinweg eine der wichtigsten Figuren überhaupt. Sein Tod hätte dem letzten Teil und dem gesamten Finale nochmal eine ganz andere Schwere gegeben. Auch der ganze Epilog hätte umgeschrieben werden müssen. Und die Kinder von Harry und Ginny hätten noch einen bedeutungsschwangeren Namen mehr bekommen.

Wie steht ihr zu der Entscheidung? Hättet ihr es vielleicht sogar besser gefunden, wenn noch eine wichtige Figur gestorben wäre?