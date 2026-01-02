LEGO-Baumeister bastelt beeindruckendes Prinzessin Mononoke-Set mit San auf ihrem Wolf und das würden wir uns sofort ins Regal stellen

Es ist wirklich krass, wie kreativ manche LEGO-Fans sind und was für coole Sets sie auf eigene Faust zusammenbasteln. Die sogenannten MOCs (My Own Creation) sorgen regelmäßig für Begeisterung, und einer der begabtesten LEGO-Baumeister dürfte wohl der Reddit-User Jayfa sein. Seht euch nur dieses Prinzessin Mononoke-Set an.
So cool sieht San aus Prinzessin Mononoke in diesem LEGO-MOC aus
Jayfa baut schon seit vielen Jahren richtig abgefahrene LEGO-Kreationen. Beispielsweise gibt es von dieser Person eine ganze Reihe an extrem gelungenen Drachen, aber auch einen richtig coolen Godzilla, Hollow Knight- und Silksong-MOCs sowie bereits andere Studio Ghibli-inspirierte Sets wie dieses hier zu Chihiros Reise ins Zauberland und der Badehaus-Szene.
Ein aktuelles Highlight stellt aber das Prinzessin Mononoke-MOC dar. Hier sehen wir San auf ihrem Wolf reiten, komplett mit Maske und einem kleinen Waldgeist am Boden. Das sieht schon wirklich richtig cool aus und wie irgendjemand so etwas hinbekommt – ohne Anleitung oder Ähnliches – das wirkt schon extrem beeindruckend.
Aber am besten seht ihr selbst:
Link zum Reddit-Inhalt
Das Coole daran: Es soll das erste von insgesamt drei Sets sein. Zumindest hofft das der LEGO-Baumeister, er hat also offenbar noch zwei andere Ideen für MOCs, die er zu einem seiner Lieblingsfilme bauen möchte. Er schreibt zu diesem Set als Erklärung:
"Der Film hat mich und die Themen, die ich am liebsten baue, unglaublich stark beeinflusst. Ein Großteil meiner bisherigen Builds wurde durch seine verschiedenen Kreaturen und Konzepte inspiriert."
Weitere Mononoke-MOCs sollen dann im neuen Jahr folgen. Aber wer dieses Set hier selbst nachbauen will, muss schon auf eigene Faust kreativ werden. Mittlerweile veröffentlicht Jayfa eigentlich gar keine Anleitungen mehr für seine selbstgemachten Sets.
Die Kommentare unter dem Beitrag sind natürlich voll des Lobes. Insbesondere die Auswahl der Steine, um den Look des Wolfs so hinzubekommen, wird sehr stark bewundert. Durch die einzelnen Teile wie den sogenannten "Hero Factory Armor with Spikes"-Baustein sieht das Fell tatsächlich nach Fell aus und der Wolf, als wäre er in Bewegung. Der Schweif und die Beine sind ebenfalls außerordentlich gut gelungen.
Wie findet ihr das Prinzessin Mononoke-Set? Was wünscht ihr euch als nächstes MOC?
