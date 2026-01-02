Großmutter kaufte 20 Game Boys und 26 Mal das gleiche Spiel, weil sie offenbar nicht wusste, wie man Akkus auflädt und ein neues Spiel startet

20 Game Boys und mehr: Ein Enkel staunt nicht schlecht über die kuriose Sammlung seiner Großmutter.

Sicherlich habt ihr im Laufe eures Lebens einen Gaming-Schatz vom Dachboden eures Elternhauses oder aus dem Keller eurer Großeltern geborgen und diesen breit grinsend mit nach Hause genommen. Kaum etwas löst mehr Nostalgie aus, als nach mehreren Jahren endlich wieder auf seine alte PS One-Spielekiste zu stoßen oder den alten GBC mit Pokémon Rot wiederzufinden.

Eine solche Entdeckung hat Redditor KrisReed vor einigen Jahren ebenfalls gemacht. Allerdings fällt diese eher in die Kategorie "kurioser Fund".

Letztes Update am 01.01.2026: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst

Kurioser Gaming-Fund bei verstorbener Großmutter

Die Großmutter von KrisReed hat nämlich nicht einen, sondern gleich 19 Exemplare des Game Boy Advance SP hinterlassen.

1:56 Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor

Autoplay

Und nicht nur das: Die ältere Dame besaß außerdem 26 Kopien von Wario Land 4 und 14 Mal Super Mario Ball. Zudem hat sie mindestens einen Game Boy Color gekauft, wie wir auf dem unten eingebetteten Foto ihrer Sammlung erkennen können.

Nun stellt sich natürlich die große Frage: Warum hat die alte Dame es für nötig gehalten, dermaßen viele Game Boy-Geräte und mehrere Exemplare des gleichen Spiels zu horten?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Eine konkrete Antwort darauf gibt es leider nicht. Allerdings ist das Rätselraten rund um diesen Fund umso spannender. Es gibt gleich mehrere Annahmen aus der Reddit-Community, die wir hier für euch zusammengefasst haben:

die Großmutter wusste eventuell nicht, wie man Game Boys auflädt und hat stets ein neues Exemplar gekauft, nachdem der Akku den Geist aufgegeben hat

ihr war womöglich nicht klar, wie man einen neuen Spielstand startet (oder dass dies überhaupt möglich ist) und hat stets eine neue Kopie von Wario Land 4 und Super Mario Pin Ball gekauft, um noch einmal neu beginnen zu können

vielleicht hat sie sich beim Online-Shopping verklickt und die GBA-Geräte sowie die Spiele versehentlich mehrmals in den Warenkorb gelegt und diese nicht wieder zurückgeschickt, als sie bei ihr ankamen

eventuell wollte sie ihren Enkeln die Game Boy Advance SP-Geräte gemeinsam mit den Spielen vererben

Liebevolles Erbe an die Enkel?

Letztere Annahme klingt besonders plausibel, wenn wir uns einen Kommentar des Autors anschauen, den er unter seinem Post hinterlassen hat:

"Keine Ahnung. Sie hat auch einige Tutorials hinterlassen, die sie von Online-Webseiten auf Papier ausgedruckt hatte, sowie einige Nachrichten für ihre Enkelkinder, die die Spiele erklären. Ich liebe sie sehr und das hier war bittersüß. Vielleicht war es Warios Vorliebe für Knoblauch."

Die ältere Dame hat sich also die Mühe gemacht, Anleitungen für ihre Enkelkinder auszudrucken, damit die sich eben gut in ihren Lieblingsspielen zurechtfinden. Heißt: Sie ist also definitiv davon ausgegangen, dass ihre Enkel ihre Game Boys und Spiele weiternutzen.

Aber ganz egal welcher Erklärungsversuch am Ende des Tages richtig ist, fest steht: Die Großmutter KrisReed hat Videospiele geliebt und alles dafür getan, um diese Hingabe an ihre Enkel weiterzugeben. Herzallerliebst!

Was denkt ihr, hat es mit der Kollektion der Großmutter auf sich?