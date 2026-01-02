2.200 alte Retro-PCs wurden 23 Jahre lang in einer Scheune gelagert - der Besitzer verkauft sie auf eBay für unter 100 Euro das Stück

So sieht ein NABU-PC aus und nein, die haben nichts mit dem Naturschutzbund zu tun (Bild: Vice.com - James Pellegrini).

Eigentlich wollte James Pelligrini vor vielen Jahren ein großangelegtes Projekt starten und hat sich deshalb 2.200 sogenannte NABU-PCs gesichert, als er sie zu einem guten Preis ergattern konnte. Aus den Plänen wurde dann aber nichts und die Rechner lagerten 23 Jahre in einer Scheune – bis diese baufällig wurde...

Hype ausgelöst: Nach 23 Jahren in der Scheune wurden unzählige Retro-PCs verkauft

James Pelligrini war seiner Zeit voraus – genau wie die NABU-Rechner. Die stellen eigentlich nämlich eine Art ersten Gehversuch einer echten Alternative zum Internet dar, die sich in den 1980er Jahren aber nicht durchgesetzt hat.

Was ist ein NABU-PC? Das NABU steht für Natural Access to Bi-directional Utilities und ist eine Art Vorstufe dessen, was wir heute als Internet kennen: Die bidirektionale Kommunikation in zwei Richtungen, also mit Download und Upload. Funktionieren sollte es über das Kabelfernsehen, es konnte sich aber nicht durchsetzen.

Diese Computer waren allesamt neu und originalverpackt. Sie sollen zusammen 22 Tonnen auf die Waage gebracht haben, was einen Teil dazu beigetragen haben könnte, dass die Scheune, in der sie im zweiten Stock lagerten, irgendwann drohte, einzustürzen. Also mussten die vielen, vielen Rechner irgendwie weg.

James Pelligrini begann (wie es die Vice in epischer Breite und einem sehr lesenswerten Artikel schon vor zwei Jahren berichtet hat), die Computer im Internet zu verkaufen. Und zwar zu einem Spottpreis von nur $59.99 das Stück.

Dadurch wurde der Tech-Youtuber Adrian Black auf die Geräte aufmerksam und widmete ihnen ein Video. Ein sehr erfolgreiches Video, das ihr euch hier ansehen könnt:

Dieses Video hat dafür gesorgt, dass es einen regelrechten Ansturm auf James Pellegrinis NABU-PCs gab. Innerhalb von nur drei Tagen wurden plötzlich über 500 Stück bestellt. Das führte dazu, dass eBay misstrauisch wurde, den Account mehrere Monate sperrte und überprüfen ließ, ob diese vielen alten Retro-PCs überhaupt wirklich rechtmäßig erworben wurden und dem Verkäufer gehören.

Als das geklärt war, durfte James Pelligrini weiterverkaufen und hat damit sogar noch in diesem Jahr Geld verdient. Den Preis hat er zwar ein kleines bisschen angehoben, über 100 US-Dollar oder Euro ist er aber trotzdem nie gegangen. Alles in allem müsste der Verkäufer mittlerweile viel Geld mit seinem alten Hardware-Schatz gemacht haben. Bei 2.200 verkauften Stück und einem Preis von 60 Dollar wären das insgesamt immerhin 132.000.

Ob aktuell noch NABU-PCs vorrätig sind, ist ein bisschen unklar. In der eBay-Verkaufshistorie ist von über 2.100 verkauften Artikeln die Rede und seit über drei Monaten kam es zu keinen Transaktionen mehr. Aktuell wird auf dem Profil auch kein NABU-PC mehr angeboten.

Nachdem der Mann sie insgesamt sogar 33 Jahre lang eingelagert hatte, wurden die NABU-Rechner also wieder in die freie Wildbahn entlassen und erfreuten sich dort größter Beliebtheit. Vor allem, weil mittlerweile Hunderte Tüftler und Tech-Enthusiasten das alte Netzwerk wiederbeleben. Es gibt jetzt eine richtige NABU-Community, die sich mit nichts anderem beschäftigt.

Habt ihr schon einmal etwas von den NABU-PCs gehört? Wie findet ihr die Story?