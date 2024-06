Einer der besten RTL 2-Animes der 2000er bekommt ein Remake - und könnte endlich ein echtes Ende bekommen

Der Anime von Ranma 1/2 wurde nie beendet, aber das könnte sich jetzt ändern.

Die frühen 2000er waren eine ziemlich gute Zeit für Anime-Fans. Neben Animes wie Detektiv Conan, Digimon Adventure, Dragon Ball und Co. gab es noch jede Menge weiterer guter Serien im Nachmittagsprogramm von RTL 2 zu sehen.

Eine dieser Serien war Ranma 1/2, das auf dem gleichnamigen Manga von Rumiko Takahashi basiert, die später auch Inu Yasha veröffentlichte. Allerdings dürften viele Fans der Serie etwas unbefriedigt zurückgeblieben sein – der Anime wurde nämlich abgesetzt, bevor er die komplette Story erzählen konnte.

Umso bessere Nachrichten gibt es jetzt für Fans: Ranma 1/2 soll nämlich ein Remake bekommen. Nähere Infos dazu gibt es schon bald.

Das wissen wir zum Ranma 1/2-Remake

Schon seit einer Weile ranken sich Gerüchte um ein mögliches Remake von Ranma 1/2. Jetzt haben wir wohl die Bestätigung: Wie die Anime-Newsseite MangaReporter berichtet, wurde die neue Serie jetzt offiziell bestätigt.

Allzu viele Details zum Anime gibt es dagegen noch nicht. Die sollen aber schon bald enthüllt werden, nämlich am 17. Juli um 18 Uhr japanischer Zeit, was bei uns um 11 Uhr morgens ist. Dann sollen die Details in einem Live-Event enthüllt und ein entsprechender X-Account zur Serie live gehen.

Serie könnte endlich Ende des Mangas zeigen

Die originale Animeserie von Ranma 1/2 lief bei uns ab 2002 auf RTL 2 und umfasste insgesamt 161 Folgen. Allerdings werden damit nicht die kompletten Ereignisse des insgesamt 407 Kapitel umfassenden Mangas abgehandelt. Tatsächlich endet der Anime ungefähr bei der Hälfte der Story.

Das Remake hätte damit also die Möglichkeit, endlich die kompeltte Story der Vorlage in animierter Form zu erzählen.

Möglich wäre auch, dass die Serie einige Anpassungen bekommt, immerhin sind einige der Darstellungen nicht mehr ganz zeitgemäß. Hauptcharakter Ranma ist zu Beginn der Story in eine verwunschene Quelle gefallen, sodass er sich in ein Mädchen verwandelt, wenn er mit kaltem Wasser in Berührung kommt.

Dabei legen sowohl der Haupt- als auch andere Charaktere mitunter misogynes bis homophobes Verhalten bei ihrem Humor an den Tag. Ob die Serie diesen Aspekt so beibehält oder anpasst, müssen wir abwarten.

Habt ihr Ranma 1/2 damals gesehen? Und falls ja, was würdet ihr euch vom Remake erhoffen?