Ranma 1/2 Season 2 offiziell bestätigt - Fans dürfen sich auf eine zweite Staffel freuen

Es ist offiziell: Das Remake von Ranma 1/2 bekommt eine zweite Staffel.

Die Anime-Herbstsaison 2024 nähert sich ihrem Ende, was die Fertigstellung der unterschiedlichsten Animes bedeutet. Darunter ist auch das Remake von Ranma 1/2, das ein kleines Highlight für langjährige Fans gewesen sein dürfte. Zu diesen Fans haben sich wohl auch genügend Neulinge gesellt, da mit dem Remake nach einer Staffel noch nicht Schluss ist.

Ranma 1/2 kündigt 2. Staffel mit Trailer an

Das Animationsstudio MAPPA hat auf den offiziellen Kanälen die Produktion der zweiten Anime-Staffel von Ranma 1/2 bestätigt. Das Ankündigungsvideo könnt ihr euch hier anschauen:

0:30 Ranma und Akane kehren wieder zurück - Produktion der 2. Staffel von Ranma 1/2 offiziell bestätigt

Das ist im Video zu sehen: Die erste Staffel des Remakes von Ranma 1/2 wird in den ersten Sekunden nochmals im Schnelldurchlauf abgespielt. Ihr bekommt darin eine Übersicht über die wichtigsten Protagonist*innen sowie einige Highlights des Animes.

Neue Szenen, die womöglich Teil der zweiten Staffel sein könnten, gibt es leider noch nicht zu sehen. Stattdessen folgt die offizielle Ankündigung, dass die Produktion der zweiten Staffel bestätigt ist.

Darum geht’s in Ranma 1/2

Ranma 1/2 erzählt die Geschichte der Jugendlichen Ranma und Akane, die von ihren Eltern miteinander verlobt werden. Blöderweise können sich die beiden überhaupt nicht ausstehen und geraten regelmäßig aneinander.

Um auf die richtige Portion Chaos zu kommen, sind Ranma sowie weitere Charaktere des Animes von einem Fluch betroffen, der sie beim Kontakt mit kaltem Wasser in bestimmte Wesen verwandelt. Während Ranma so zu einem Mädchen wird, verwandelt sich sein Vater hingegen in einen Panda.

Außerdem tauchen regelmäßig (Liebes-)Rival*innen auf, die sich Ranma beziehungsweise Akane in den Weg stellen. Weil die meisten Charaktere in Ranma 1/2 in einer besonderen Kampfkunst bewandt sind, kommt es neben rührenden und urkomischen Momenten auch immer wieder zu einer Menge Action.

Hier könnt ihr die 1. Staffel schauen

Nun, da die erste Staffel nicht nur abgeschlossen, sondern auch die Nachfolge bereits bestätigt ist, könnt ihr einen Blick in Ranma 1/2 werfen, um festzustellen, ob der Anime etwas für euch ist.

Ihr könnt das Remake von Ranma 1/2 mitsamt gelungener deutscher Synchro von einem Großteil der ehemaligen Sprecher*innen auf Netflix schauen.

Den ursprünglichen Anime aus dem Jahr 1989 könnt ihr aktuell leider nicht auf einem Streamingservice schauen, sondern müsst nach DVD- beziehungsweise Blu-ray-Monsterboxen Ausschau halten.

Wollt ihr hingegen das Ende der Geschichte von Ranma und Akane erfahren, müsst ihr darauf hoffen, dass das Remake dieses erzählt – das Original wurde vorher abgebrochen – oder den Manga lesen. Der Verlag Egmont Manga bringt aktuell die New Edition von Ranma 1/2 raus, von der im Dezember 2024 14 von insgesamt 20 Bänden erschienen sind.

Habt ihr das Ranma-1/2-Remake bereits geschaut oder habt ihr es noch vor?