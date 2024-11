Im Ranma 1/2 Remake kehren fast alle originalen deutschen Stimmen zurück – Hier ist der Synchro-Cast im Überblick

Fast der komplette deutsche Original-Cast ist im Ranma 1/2-Remake wieder am Start. (Bild: © Rumiko Takahashi, Mappa)

Nach 32 Jahren hat Ranma 1/2 eine Neuauflage spendiert bekommen und seit dem 05. Oktober können wir uns wöchentlich eine neue Episode der beliebten Manga-Reihe von Rumiko Takahashi auf Netflix anschauen.

Die altbekannte Anime-Serie aus Kindertagen erhält durch das japanische Studio Mappa, das auch für seine Werke Attack on Titan, Jujutsu Kaisen und Chainsaw Man bekannt ist, einen komplett neuen Look. Mit der Rückkehr von Ranma ½ nehmen auch fast alle originalen deutschen Synchronsprecher ihre damaligen Rollen in der Original-Serie wieder ein.

1:15 Das Ranma 1/2 Remake von Studio Mappa zum ersten Mal mit Trailer vorgestellt

Fast der komplette deutsche Original-Cast ist zurück

Wir haben die wichtigsten Charaktere und ihre deutschen Sprecher*innen für euch gesammelt. Hier ist der deutsche Cast im Remake im Vergleich zur damaligen Original-Serie:

Ranma (männlich): Florian Knorn (ehemals Clemens Ostermann)

Florian Knorn (ehemals Clemens Ostermann) Ranma (weiblich): Angela Wiederhut

Angela Wiederhut Akane Tendo: Andrea Wick

Andrea Wick Tatewaki Kuno: Manuel Straube

Manuel Straube Ryoga Hibiki: Daniel SChlauch

Daniel SChlauch Shampoo: Anke Kortemeier

Anke Kortemeier Genma Saotome: Thomas Rauscher

Thomas Rauscher Soun Tendo: Michael Schwarmaier

Michael Schwarmaier Nabiki Tendo: Sonja Reichelt

Sonja Reichelt Kasumi Tendo: Christine Stichler

Bei der Rolle des männlichen Ranma gab es eine unfreiwillige Cast-Änderung zum deutschen Original. Das liegt daran, dass der damalige deutsche Synchronsprecher Clemens Ostermann 2007 verstorben ist und aufgrund dessen Florian Knorn nun die Rolle des Protagonisten übernimmt.

Florian Knorn verlieh in der Vergangenheit seine Stimme an mehrere bekannte Serien und Animes wie zum Beispiel Tai Yagami in Digimon, Jet in Avatar - Der Herr der Elemente und Chion aus The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse.

Offene Rollen und Charaktere, die noch nicht gezeigt wurden

Es fällt auf, dass es noch keine Synchro-Informationen zum altbekannten Ekel-Opa Happosai und Ranmas Kindheitsfreundin Ukyo Kuonji gibt. Hier bleibt uns also nur, auf die Veröffentlichung der neuen Episoden zu warten.Denn erst dann wird sich zeigen, ob wirklich alle originalen Sprecher und Sprecherinnen ihre deutschen Rollen im Remake wieder einnehmen oder ob wir mit Veränderungen rechnen müssen.

Wie ist eure Meinung zu Ranmas neuer Stimme und welchen Charakter habt ihr am liebsten?