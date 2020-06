Mit Ratchet & Clank: Rift Apart wurde vergangene Woche mit einem ersten Trailer ein neuer Ableger der beliebten Action-Reihe vorgestellt, der exklusiv für die PS5 erscheint. Die große Frage nach der Enthüllung war jedoch, wer ist der weibliche Lombax am Ende des Clips und können wir sie sogar selbst spielen? (via GameSpot)

Entwickler Insomniac Games hat sich jetzt via Twitter der Frage angenommen:

"Spielt als Ratchet UND einem neuen weiblichen Lombax aus einer anderen Dimension. "

Wer ist der weibliche Lombax?

Weitere Details wollten die Entwickler jedoch noch nicht enthüllen. Wir kennen also nach wie vor noch nicht ihren Namen und wissen nicht, wie groß ihre Rolle in Rift Apart sein wird. Dennoch könnte der Trailer bereits einige Gameplay-Details verraten (ab Minute 2:06).

So könnten wir unter anderem einen Hinweis darauf bekommen, welche Art von Waffen sie nutzt. Im Trailer sehen wir die weibliche Heldin mit einem großen Hammer. Wer weiß, vielleicht ist sie ja mehr eine Nahkampfspezialistin.

Die Suche nach Ratchet: Worauf der erste Trailer ebenfalls einen Hinweis geben könnte, ist die Zeit, die wir mit ihr verbringen. Nach vielen Dimensions-Sprüngen strandet Clank in einer dystopischen Welt voller Feinde. Von Ratchet ist weit und breit keine Spur. Es würde uns daher nicht wundern, wenn ein recht großer Teil des Spiels die Suche nach dem berühmten Lombax einnimmt.

Oder aber...

... der weibliche Lombax ist in Wirklichkeit Ratchet! Wie, was? Der erste Trailer macht klar deutlich, dass wir in Rift Apart durch Zeit-Dimensionen springen. Was wäre also, wenn der weibliche Lombax lediglich der berüchtigte Held in einer weiblichen Version ist? Ob das stimmt und was es mit ihr auf sich hat, erfahren wir dann wohl erst im finalen Spiel.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint voraussichtlich 2021 exklusiv für die PS5. Zum Launch von Sonys Next-Gen erscheint mit Marvel's Spider-Man: Miles Morales zudem ein weiteres Spiel von Entwickler Insomniac Games.

Freut ihr euch darauf, mal einen neuen Lombax spielen zu können und was sagt ihr zu unserer Ratchet-Theorie?