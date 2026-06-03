Mit Rayman Legends bekommt mein liebstes 2D-Jump+Run ein Remake und ich konnte es bereits 2 Stunden spielen - das müsst ihr jetzt wissen

Hier gibt's alle Infos zu Rayman Legends Retold, das Dennis bereits anspielen konnte.

Rayman Legends ist zurück – und falls ihr gerade ziemlich überrascht seid, dann geht's euch wie mir. Ich hätte nämlich mit vielem gerechnet, aber sicher nicht mit einem Remake zu meinem bis heute liebsten 2D-Plattformer, den ich vor allem für seine fantastischen Musik-Level für immer in mein Jump&Run-Herz geschlossen habe.

Und es wird noch besser. Ich konnte Rayman Legends Retold bereits ausführlich zocken und kann euch daher zwei Dinge verraten: Zum einen, ob es sich durch die Neuauflage so gut hüpft wie vor 13 Jahren durchs Original. Und zum anderen, welche Neuerungen im Spiel stecken.

Das konnte ich zocken: Die ersten beiden Welten, in denen auch die neuen Drachenflug-Missionen bereits freigeschaltet waren.

Das Wichtigste zum Remake

Release: 01. Oktober

01. Oktober Plattformen: PS5, Xbox Series und PC

PS5, Xbox Series und PC Preis: 39,99 Euro

Wie bereits das Original, könnt ihr auch das Remake entweder alleine oder im Couch-Koop mit 2 bis 4 Personen spielen. Einen Online-Modus wird es scheinbar nicht geben.

Hier gibt's übrigens eine kleine Zeitreise ins Jahr 2013:

6:31 Unser damaliges Testvideo zum Original.

Autoplay

Das ist neu im Remake zu Rayman Legends

Die mit Abstand wichtigste Info zuerst :Es gibt neue Musik-Level!

Leider konnte ich noch keine der Rhythmus-Herausforderungen spielen. Werden die aber so gut wie im Original, ist das eine ganz vorzügliche Nachricht.

Was sind Musik-Level in Rayman Legends? Hier müsst ihr im Takt von Rock-Songs durch Level voller Hindernisse rennen. Nimmt Rayman Schaden, geht's von vorne los. Auf dem YouTube-Kanal von Deafinition könnt ihr euch eine solche Challenge angucken und versteht vielleicht, warum die Missionen mit zum Besten gehören, was 2D-Plattformer meiner Meinung nach zu bieten haben. Ein Blick ins erste Level von Rayman Legends Retold.

Die Kampagne des Remakes wird zudem um eine neue Welt erweitert, die World of the Livid Dead. Fünf frische Level soll's hier geben.

Es gibt 3D-Level!

Zwar wagt Ubisoft wie zuletzt Super Meat Boy 3D nicht den kompletten Sprung in die dritte Dimension, in den neu hinzugefügten Drachenflug-Missionen kommt jedoch eine neue Perspektive ins Remake.

So schaut eine der neuen Drachenflug-Missionen aus.

Dabei fliegt der Drache mit Rayman auf dem Rücken automatisch zur Bildmitte hin, ich konnte ihn jedoch frei von links nach rechts und von oben nach unten bewegen und mit ausgespuckten Feuerbällen Hindernisse aus dem Weg brutzeln.

Gespielt haben sich die neuen Fluglevel gewohnt flüssig und kurzweilig und sind vor allem eines: eine schöne Abwechslung.

Weitere Neuerungen im Remake

es gibt eine neue Map, die alle Welten miteinander verbindet

an der Story des Originals wurde gefeilt, sodass sie jetzt mehr wie eine zusammenhängende Geschichte wirkt

Kung Foot, das Fußball-Minispiel ist samt einem noch unbekannten weiteren Modus ebenfalls zurück

der Soundtrack wurde erweitert

neue Vertonung für alte und neue NPCs

Sehr cool ist auch, dass ihr alle Level aus Rayman Origins ebenfalls spielen könnt. Allerdings nicht im neuen Look des Remakes, sondern im gewohnten Stil. Dafür aber in 4K, 60 fps und weiteren Verbesserungen wie beispielsweise haptischem Controller-Feedback und neuen Sammelobjekten. Für 40 Euro bekommt ihr also ein ordentliches Gesamtpaket.