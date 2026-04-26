Coyote vs. ACME - Kinostart, Cast, Trailer und Story des Looney Tunes-Films

Alles Wichtige zum Mix aus Realfilm und Animation, der bereits im August ins Kino kommt.

Profilbild von Dennis Müller

Dennis Müller
26.04.2026 | 15:00 Uhr

Hier gibts alle Infos zum Kinofilm Coyote vs. ACME für euch. Hier gibt's alle Infos zum Kinofilm Coyote vs. ACME für euch.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »NEU50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Mit Coyote vs. ACME erscheint schon bald ein neuer Kinofilm, bei dem es noch im Vorjahr so aussah, als würde der Mix aus Realfilm und Animation nach der Fertigstellung vor drei Jahren nicht mehr erscheinen – wir berichteten.

Mittlerweile ist jedoch nicht nur der Release bekannt, sondern dank eines ersten Trailers wissen wir auch, auf was sich die Looney Tunes-Fans unter euch freuen können.

Kinostart - Wann erscheint Coyote vs ACME?

  • der internationale Kinostart ist am 28. August 2026

Unklar ist aktuell allerdings noch, ob und wenn ja, wann der Film in die deutschen Kinos kommt. Sobald wir hier mehr erfahren, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.

Der erste Trailer zu Coyote vs. ACME

Der erste Trailer wurde von Produktionsfirma Ketchup Entertainment am 22. April veröffentlicht und ihr könnt euch den Clip hier anschauen:

Video starten 1:47 Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da!

Story - Darum geht's in Coyote vs. ACME

Im Mix aus Live-Action und Animation wird die Firma ACME von Wile E. Coyote verklagt, weil deren Produkte zum Fang des Roadrunners so gar nicht funktionieren wollen. Schlimmer noch, einige explodieren sogar.

Ihr merkt schon, der Looney Tunes-Zeichentrick rund um den Kojoten und den flotten Vogel wird hier wunderbar auf die Schippe genommen.

Im ersten Trailer sind zudem viele bekannte Figuren aus dem Zeichentrick zu sehen, wie Bugs Bunny, Tweety, Schweinchen Dick, Daffy Duck und Hahn Foghorn Leghorn.

Regie und Drehbuch von Coyote vs. ACME

Während der noch recht unbekannte Amerikaner Dave Green (TNMT: Out of the Shadows) die Regie führt, haben am Drehbuch James Gunn (Guardians of the Galaxy), Jeremy Slater (Death Note) und Samy Burch (May December) mitgearbeitet.

Auf der nächsten Seite erfahrt ihr zudem noch den bislang bestätigten Cast von Coyote vs. Acme.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Coyote vs. ACME - Kinostart, Cast, Trailer und Story des Looney Tunes-Films

vor 18 Minuten

Coyote vs. ACME - Kinostart, Cast, Trailer und Story des Looney Tunes-Films
Zelda-Film: Release, Streaming-Dienst und alle weiteren Infos zum Live-Action-Film von Nintendo   22     2

vor einer Stunde

Zelda-Film: Release, Streaming-Dienst und alle weiteren Infos zum Live-Action-Film von Nintendo
In 3 Jahren gibt es kein Playmobil mehr: Letzte Fabrik in Deutschland schließt und Sammler fürchten um die ganze Marke

vor 4 Stunden

"In 3 Jahren gibt es kein Playmobil mehr": Letzte Fabrik in Deutschland schließt und Sammler fürchten um die ganze Marke
Xbox: Kehrtwende bei Exclusives? Xbox-Chefin äußert sich zum Thema - und einem möglichen Zeitrahmen   1     1

vor 4 Stunden

Xbox: Kehrtwende bei Exclusives? Xbox-Chefin äußert sich zum Thema - und einem möglichen Zeitrahmen
mehr anzeigen