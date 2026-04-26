Coyote vs. ACME - Kinostart, Cast, Trailer und Story des Looney Tunes-Films

Hier gibt's alle Infos zum Kinofilm Coyote vs. ACME für euch.

Mit Coyote vs. ACME erscheint schon bald ein neuer Kinofilm, bei dem es noch im Vorjahr so aussah, als würde der Mix aus Realfilm und Animation nach der Fertigstellung vor drei Jahren nicht mehr erscheinen – wir berichteten.

Mittlerweile ist jedoch nicht nur der Release bekannt, sondern dank eines ersten Trailers wissen wir auch, auf was sich die Looney Tunes-Fans unter euch freuen können.

Kinostart - Wann erscheint Coyote vs ACME?

der internationale Kinostart ist am 28. August 2026

Unklar ist aktuell allerdings noch, ob und wenn ja, wann der Film in die deutschen Kinos kommt. Sobald wir hier mehr erfahren, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.

Der erste Trailer zu Coyote vs. ACME

Der erste Trailer wurde von Produktionsfirma Ketchup Entertainment am 22. April veröffentlicht und ihr könnt euch den Clip hier anschauen:

1:47 Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da!

Autoplay

Story - Darum geht's in Coyote vs. ACME

Im Mix aus Live-Action und Animation wird die Firma ACME von Wile E. Coyote verklagt, weil deren Produkte zum Fang des Roadrunners so gar nicht funktionieren wollen. Schlimmer noch, einige explodieren sogar.

Ihr merkt schon, der Looney Tunes-Zeichentrick rund um den Kojoten und den flotten Vogel wird hier wunderbar auf die Schippe genommen.

Im ersten Trailer sind zudem viele bekannte Figuren aus dem Zeichentrick zu sehen, wie Bugs Bunny, Tweety, Schweinchen Dick, Daffy Duck und Hahn Foghorn Leghorn.

Regie und Drehbuch von Coyote vs. ACME

Während der noch recht unbekannte Amerikaner Dave Green (TNMT: Out of the Shadows) die Regie führt, haben am Drehbuch James Gunn (Guardians of the Galaxy), Jeremy Slater (Death Note) und Samy Burch (May December) mitgearbeitet.

Auf der nächsten Seite erfahrt ihr zudem noch den bislang bestätigten Cast von Coyote vs. Acme.