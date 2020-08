PS5 & Xbox Series X: Raytracing beeinflusst auch Gameplay, nicht nur Grafik

Raytracing führt zu realitätsnäherer Beleuchtung und besseren Reflexionen in Spielen. Spiele sehen dadurch besser aus. Doch Raytracing kann noch mehr, wie Francisco Aisa García, Entwickler beim Studio The Initiative erklärt. Denn die Hardware-Implementation der Technologie in der PS5 und Xbox Series X führt dazu, dass Spiele und deren Welten von Grund auf mit Raytracing entwickelt werden.

Laut Francisco Aisa García haben wir noch gar nicht gesehen, was Raytracing wirklich leisten kann. Laut ihm können Spiele, die von Anfang an mit Raytracing entwickelt werden und diese Technologie nicht erst im Nachhinein als Gimmick integrieren, anders ablaufen.

"Raytracing kann auch sich darauf auswirken, wie wir Spiele spielen. Es ist dann beispielsweise möglich, überall Reflexionen sehen, die sich auf die Reaktion der KI auswirken können, weil sie auf diese Reflexionen reagieren können. Das ist etwas, das Studios jetzt in ihren Entwurf einbauen können, woran sie vorher nicht einmal gedacht hätten."

132 3 Mehr zum Thema PS5 & Xbox Series X - Wie wichtig wird Raytracing für Next-Gen wirklich?

Gameplay-Einsätze für Raytracing

Beleuchtung und Reflexionen könnten in Zukunft also eine viel größere und wichtigere Rolle spielen. Ihr seht dann vielleicht anhand einer Reflexion, dass sich ein Gegner in einem Multiplayer-Shooter nähert und ihr reagiert entsprechend darauf. Oder die KI sieht euch in einer Reflexion. Das könnte sich dann sehr stark auf das Gameplay auswirken und wir müssten neu "lernen", wie wir mit diesen Optionen umgehen.

Raytracing wird in Zukunft also nicht nur die Grafik aufwerten, sondern sich auf das Gameplay auswirken.

Was haltet ihr davon, dass Raytracing die Art verändern könnte, wie wir Spiele spielen? Glaubt ihr, dass die Auswirkungen wirklich groß sein werden?