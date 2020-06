PS5-Raytracing: Die Trailer vom PlayStation 5-Event im Technik-Check

Das PS5-Event hat einen ersten Ausblick darauf gewährt, wie einige PlayStation 5-Spiele Raytracing einsetzen. Neben Gran Turismo 7 gibt es entsprechende Effekte auch in den Trailern und Gameplay-Sequenzen von Ratchet & Clank: Rift Apart, Pragmata oder Stray zu bewundern. Die Digital Foundry-Technikexperten nehmen sich die Szenen einzeln zur Brust, um sie detailliert zu analysieren.

Raytracing auf PS5: Das verraten die Spiele-Trailer vom PS5-Event bereits

Das PS5-Event: Letzte Woche hat Sony endlich Nägeln mit Köpfen gemacht und haufenweise Spiele vorgestellt. Neben einigen Exclusives, vielen Trailern und auch Gameplay gab es zusätzlich das Design der PlayStation 5 zu sehen. Hier findet ihr sämtliche Details in der Gamepro-Übersicht:

So nutzen die neuen PS5-Spiele Raytracing

Bisher in den Trailern: Digital Foundry-Technikexperte Alex Battaglia nimmt die einzelnen gezeigten Trailer unter die Lupe. Im 15-minütigen Video wird analysiert, welche Spiele überhaupt Raytracing nutzen, wie sie das machen und was davon zu sehen war.

Gran Turismo 7: Hier sind haufenweise Reflektionen in den Autos selbst zu sehen, an der Innenseite des Trucks, der aufklappt und natürlich in den Spiegeln. Unter anderem fällt hier zum Beispiel auf, dass sogar die Fahrer-Person im Rückspiegel zu sehen ist.

Um 60 FPS in 4K zu gewährleisten, könnte GT7 die Raytracing-Reflektionen in 1080p berechnen und via Checkerboarding hochskalieren. Das würde die Ressourcen schonen, eine gute Performance sicherstellen und trotzdem gut aussehen.

Ratchet & Clank: Rift Apart: Die Entwickler haben bereits verraten, dass Clanks Körper zum Beispiel über Raytracing-Reflektionen verfügt. Schön erkennbar ist, wie der restliche Körper sich im Kinn des Roboters spiegelt. Aber auch der Boden und viele andere Oberflächen wurden offenbar mit Raytracing-Reflektionen ausgestattet.

Stray: Auch im Trailer zu Stray sind diverse Raytracing-Effekte zu bewundern. Da wäre zum Beispiel der Spiegel, der viele Objekte reflektiert, die eigentlich gar nicht auf dem Bildschirm zu sehen sind. Was deutlich macht, dass hier Raytracing zum Einsatz kommt und nicht einfach nur Screen-Space-Reflektionen genutzt werden.

Pragmata: Hier sind ebenfalls jede Menge indirekte Beleuchtungs-Effekte und Reflektionen zu sehen, die so wohl nur mit Echtzeit-Raytracing funktionieren. Zum Beispiel wirken die Spiegelungen im Auge der jüngeren Person sehr detailliert und geben sogar die sich bewegenden Werbetafeln der Häuser korrekt wieder.

PS5 & Xbox Series X können es, aber was ist Raytracing überhaupt?

Sehr viel mehr zu Raytracing, wie genau das funktioniert und was das alles bringt, könnt ihr hier nachlesen:

Was ist Raytracing? Beim Echtzeit-Raytracing handelt es sich um eine spezielle, sehr leistungshungrige Grafik-Technik. Stark vereinfacht gesagt kann Raytracing mit Hilfe von Strahlen-Berechnung besonders realistische Spiegelungen und Licht- oder Schatten-Effekte darstellen. Sowohl PS5 als auch Xbox Series X wollen die Option standardmäßig bieten.

Bisher funktioniert Raytracing nur am PC mit bestimmten Grafikkarten, erst seit wenigen Jahren und auch nur in bestimmten, einzelnen Spielen. Am Beeindruckendsten wirkt Raytracing wohl in den Spiegelungen von Control oder Battlefield 5 und der besonderen, globalen Beleuchtung von Metro Exodus.

Die PS5 erscheint Ende 2020, hat aber noch keinen konkreten Release-Termin. Alle Infos zur PlayStation 5 findet ihr in unserer umfangreichen Übersicht.

Welche Beispiele aus der PS5-Präsentation haben euch am meisten beeindruckt? Freut ihr euch auf den Einsatz der Next Gen-Technik?