Bei diesem Angebot fragt sich sogar Kelvin aus Sons of The Forest: Was verbirgt sich hinter dem mysteriösen Razer Kraken Gaming Headset?

Stellt euch mal euren liebevollen Begleiter Kelvin aus Sons of the Forest kombiniert mit dem Cozy Games Headset schlechthin vor. Fällt es euch schwer? Keine Sorge, die Rede ist natürlich von dem Razer Kraken Kitty Gaming Headset.

Solltet ihr aber auch treuer Fan des Twitch Kanals MAX (Monsterandexplosions) sein, könnte euch das Gaming Headset bekannt vorkommen: Die GameStar Redakteurin Ann-Kathrin Kuhls trägt die rosa Version des Headsets mit Leidenschaft.

Aktuell ist es für 149,10€ bei Amazon erhältlich. Damit könnt ihr immerhin einen kleinen Betrag sparen. Das Beste: Wenn ihr es noch heute bestellt, könnte das süße Headset schon am Donnerstag, dem 09. März 2023, bei euch ankommen!

Wie begann der Hype um das Razer Kraken Kitty Gaming Headset?

Hier sieht ihr das schöne Razer Kraken Kitty Gaming Headset in einem sanften Rosa.

Der Trend rund um süße Gaming Headsets existiert schon lange. Angefangen hat das ganze in der japanischen Pop-Kultur. Um es kurz zu fassen, wurden die niedlichen Headsets mit Katzenohren irgendwann so bekannt, dass sogar Razer auf den Trend-Zug aufgesprungen ist und sein eigenes Gaming Headset mit Katzenohren gestalten musste. Dabei kam dann das Razer Kraken Kitty Headset in rosa und schwarz raus.

Persönlichkeiten wie Pewdiepie oder Ariana Grande haben aber auch dafür gesorgt, dass immer mehr Leute an Katzenohren interessiert waren. Mittlerweile tragen aber auch Twitch Streamerinnen wie Annitheduck oder auch Mowky einfach so flauschige Katzenohren in ihren Livestreams.

Egal ob ihr angehende Streamer oder Gamer seid, oder ihr einfach nur verdammt süß beim Zocken oder in Zoom-Meetings aussehen wollt, ihr solltet bei der Auswahl eures Kitty Gaming Headsets nicht nur auf das Äußere achten.

Schließlich wollt ihr keine Kopfschmerzen oder ähnliches bekommen, wenn ihr die Kopfhörer länger tragt. Häufig tragen die Katzenohren zum Gewicht bei und daher ist es wichtig, auf die allgemeine Verarbeitung zu achten.

Das macht das Razer Kraken Kitty zum besten Katzen Headset:

Super gemütliche Ohrpolster sowie integriertes Kühlgel ermöglicht euch stundenlanges Zocken ohne nervige Kopfschmerzen. Auch Brillenträger berichten davon, dass sie kaum Schmerzen haben, während sie das Gaming Headset tragen. Kabelverbindung: Das Headset kann mithilfe von USB-A verbunden werden. Es ist aber auch eine kabellose Version verfügbar.

Das Headset kann mithilfe von USB-A verbunden werden. Es ist aber auch eine kabellose Version verfügbar. Razer Chroma LED: Durch das Razer RGB System können 16.8 Millionen Farben abgespielt werden. Mit Chroma Studio könnt ihr die Farben ganz einfach nach eurem Belieben anpassen.

Durch das Razer RGB System können 16.8 Millionen Farben abgespielt werden. Mit Chroma Studio könnt ihr die Farben ganz einfach nach eurem Belieben anpassen. 7.1 Surround System: Mit diesem Feature steht ihr mitten im Geschehen und könnt die bösen Ureinwohner in Sons of the Forest nur schlecht übersehen. Zum Glück weißt Kelvin euch auch immer so freundlich auf Gefahr hin!

Mit diesem Feature steht ihr mitten im Geschehen und könnt die bösen Ureinwohner in Sons of the Forest nur schlecht übersehen. Zum Glück weißt Kelvin euch auch immer so freundlich auf Gefahr hin! Mikrofon mit aktiver Rauschunterdrückung: Somit steht eure Stimme im Vordergrund und Hintergrundgeräusche werden unterdrückt.

Falls euch das Razer Kraken Kitty etwas zu teuer ist, gibt es aktuell bei Amazon weitere süße Gaming-Headsets im Angebot: