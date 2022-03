Wer auf der Suche nach dem perfekten Controller für seine Xbox ist oder ein Gaming-Headset mit hoher Immersion für die PS5 möchte, der wird nun bei Razer fündig. Von Razer gibt es ab sofort das Kaira Pro Dual Wireless-Headset für PS5 und den Wolverine V2 Chroma Pro-Controller für Xbox. Beide sind perfekt für E-Sportler und für alle Spieler mit einem hohen Anspruch an Qualität und Leistungsfähigkeit.

Kaira Pro Wireless-Headset mit hoher Immersion

Taucht tief ins Spielgeschehen ein: Das Razer Kaira Pro Dual Wireless-Headset bietet höchste Immersion und zieht euch damit besonders tief ins Spiel hinein. Es ist Razers erstes kabelloses Headset für die PS5 mit der Razer HyperSense-Technologie. Diese sorgt mit einer intelligenten Haptik für ein lebensechtes und sensorisches Feedback auf Basis von Audiosignalen. Von dieser Technologie profitiert ihr natürlich vor allem in atmosphärisch dichten Spielen wie den Meisterwerken Horizon Forbidden West und Elden Ring.

Darüber hinaus bietet es fortschrittliche Features wie die Razer TriForce Titanium 50 mm-Treiber. Damit erwartet euch ein optimales Klangerlebnis und ein geringes Gewicht. Gerade letzteres ist wichtig, um einen hohen Tragekomfort zu gewährleisten.

Damit ihr klar und deutlich im Voicechat zu hören seid, setzt das Kaira Pro auf das abnehmbare Razer HyperClear Supernieren-Mikrofon. Das Mikro nimmt eure Stimme präzise auf. Dabei werden Hintergrundgeräusche herausgefiltert und somit die Sprachqualität erhöht. Zudem ist im Headset ein Mikrofon für den mobilen Einsatz integriert.

Diese Features hat das Headset zu bieten:

Razer HyperSense fu¨r haptisches Feedback und höchste Immersion

Razer TriForce Titanium 50 mm-Treiber fu¨r ein erstklassiges Klangerlebnis

Abnehmbares Razer HyperClear Superieren-Mikrofon fu¨r beste Sprachqualität

Razer SmartSwitch zum Wechseln zwischen 2.4 GHz und Bluetooth

Razer Chroma RGB fu¨r Individualisierung u¨ber die Razer Chroma RGB Mobile App

Das Razer Kaira Pro könnt ihr neben der PS5 auch an der PS4 nutzen.

Wolverine V2 Chroma Pro-Controller für E-Sportler

Der perfekte Controller für Halo: Infinite – mit dem Razer Wolverine V2 Chroma Pro-Controller könnt ihr euer Geschick im Turnier- und Online-Multiplayer von Spielen wie Halo: Infinite unter Beweis stellen. Der Controller ist bestens für E-Sport-Spiele geeignet. Dafür sorgen die Razer Mecha-Tactile Actiontasten und das D-Pad mit den schnellsten Betätigungs- und Reaktionszeiten.

Außerdem bietet der Wolverine V2 den sogenannten Hair Trigger Modus mit Trigger Stop-Switches. Durch diesen haben die Schultertasten einen kürzeren Weg, was im Multiplayer ein echter, fast schon unfairer Vorteil ist. Des Weiteren sind sechs zusätzliche Multifunktionstasten verbaut, wobei es zwei Bumper an der Oberseite und vier Trigger an der Rückseite gibt.

Die Analogstick-Aufsätze lassen sich austauschen und dank der neuen L-Form und der Schicht mit komplettem Rundum-Grip liegt der Razer Wolverine V2 Chroma Pro-Controller auch in hektischen Situationen stets perfekt in euren Händen.

Diese Feature hat der Controller zu bieten:

Razer Mecha-Tactile Actiontasten und D-Pad für schnelle Betätigungs- und Reaktionszeiten

6 zusätzliche Multifunktions-Tasten (2 Bumper an der Ober- sowie 4 Trigger an der Rückseite)

Austauschbare Analogstick-Aufsätze (extra gewölbter und höherer Stick)

Hair Trigger Modus mit Trigger Stop-Switches (kürzere Wege der Schultertasten)

Neue L-Form und Schicht mit komplettem Rundum-Grip

Razer Chroma RGB

Den bislang fortschrittlichsten Controller von Razer könnt ihr mit der Xbox Series X|S und der Xbox One nutzen.