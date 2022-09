Razer Wolverine V2: Hochwertigen Xbox Controller jetzt für die Hälfte der UVP sichern

In den Amazon Septemberangeboten findet ihr neben vielen anderen günstigen Produkten wie beispielsweise 4K-Fernsehern auch ein paar interessante Gaming Deals. Zum Beispiel bekommt ihr den hochwertigen Xbox Controller Razer Wolverine V2 jetzt für 59,49€ und somit für knapp die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung von 119,99€. Laut der Vergleichsplattform Idealo gab es den Controller noch nie zuvor so günstig, der bisherige Bestpreis lag bei 69,30€. Hier geht’s zum Deal:

Was bietet der Razer Wolverine V2?

Viele Extras: Der Razer Wolverine V2 Controller für Xbox Series und Xbox One bietet im Vergleich zum Microsoft Xbox Controller ein paar Extras. Oben zwischen den Schultertasten gibt es zwei zusätzliche, programmierbare Tasten. Auf der Unterseite findet ihr zwei Schieberegler, mit denen ihr die Wege der Trigger verkürzen und somit zum Beispiel in Shootern schneller feuern könnt. Auf der Vorderseite gibt es zudem einen Audio-Button. Wenn ihr diesen gedrückt haltet, könnt ihr über das Steuerkreuz Lautstärke und Game-Chat-Balance einstellen.

Gute Verarbeitung wie bei Microsoft: An der Qualität des Razer Wolverine V2 gibt es ebenfalls nichts zu meckern. Die Verarbeitung ist hochwertig. Die Tasten, Sticks und Trigger fühlen sich gut an und funktionieren präzise. Außerdem liegt der Controller gut in der Hand. Allerdings kann man all das mehr oder weniger auch von Microsofts Standard-Controller behaupten, große Qualitätsunterschiede sind hier nicht auszumachen.

Die Nachteile: Im Vergleich zum Standard-Controller von Microsoft hat der Razer Wolverine V2 im Grunde nur einen wesentlichen Nachteil, nämlich dass er, wie die meisten Xbox-Controller von Drittherstellern, kabelgebunden ist. Das sorgt allerdings immerhin auch für eine geringe Latenz. Mit dem Microsoft Xbox Elite Series 2 kann der Razer Wolverine V2 zudem wegen dessen besserer Einstellungsmöglichkeiten über die App und seinen vier Paddels nicht mithalten. Der Elite Series 2 ist allerdings auch deutlich teurer.

Mehr über den Razer Wolverine V2 und konkurrierende Xbox Controller könnt ihr hier erfahren:

