Red Dead Online-Fans freuen sich: Langersehntes Item endlich im Spiel

Der Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 nennt sich Red Dead Online und hat vor Kurzem offiziell die Betaphase verlassen. Gleichzeitig fanden einige Features und Items ihren Weg ins Spiel, auf die die Spieler schon seit Anfang an warten. Ihr könnt jetzt zum Beispiel endlich Pokern, unterwegs von Fremden reingelegt werden und, am Wichtigsten: Ponchos kaufen! Das Update und die schicken neuen Kleidungsstücke kommen bei den meisten Fans sehr gut an.

Spieler glücklich: Endlich gibt es Ponchos in Red Dead Online

Ihr habt lange genug gewartet: Vor gar nicht allzu langer Zeit haben sich viele Fans noch beklagt, dass Rockstar zwar bunte Socken, aber keine Ponchos zum Kauf in Red Dead Online anbietet. Die lange Zeit des Darbens und Wartens hat nun aber ein Ende. Es gibt jetzt eine ganze Sektion für Ponchos.

Red Dead Online-Beta ist beendet:

Das bringt das neue große Update 1.09

Meckern auf hohem Niveau: Die bisher verfügbaren Ponchos werden in erster Linie äußerst wohlwollend aufgenommen. Allerdings gibt es auch einige Spieler, die immer noch nicht zufrieden sind. Das liegt an der Physik und dem Aussehen der Ponchos, die jetzt verfügbar sind.

Jetzt, wo es endlich Ponchos gibt, wollen die natürlich Fans bessere Ponchos. Beziehungsweise welche, die nicht so seltsam schweben. Aber da wir es hier mit dem GTA Online-Entwickler Rockstar zu tun haben, ist davon auszugehen, dass in nicht allzu ferner Zukunft wohl noch mehr Ponchos ins Spiel kommen werden.

Fans freuen sich, dass Rockstar auf sie hört: Der Grundtenor in Foren wie Reddit klingt aktuell erfreut und dankbar. Die meisten Fans scheinen zufrieden zu sein, endlich Ponchos tragen zu können und vor allem glücklich damit, dass der Entwickler offenbar auf die Wünsche der Community hört.

Freut ihr euch auch so über die Ponchos? Was fehlt euch noch in Red Dead Online?