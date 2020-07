Red Dead Online: Halloween-Leak lässt Fans auf Undead Nightmare-Event hoffen

Nachdem die Fans von Red Dead Online, dem Online-Modus von Rockstar Games' Western-Epos Red Dead Redemption 2, lange auf das neue Update warten mussten, könnten die nächsten Inhalte bereits im Oktober folgen. Darauf deuten zumindest Leaks hin, die Dataminer nun veröffentlichten.

Die Dataminer durchforsteten den Code des neuen Updates von RDO und entdeckten dort Hinweise auf Halloween-Content. Dazu gehören gruselige Masken für Pferde, passende Emotes, eine Machete als Waffe und mehr. Es wurden sogar Bilder dieser Inhalte veröffentlicht. Zudem scheint es so, als ob der neue Outlaw Pass nach dem 19. Oktober erscheint. Das würde dann gut zu Halloween passen.

Der Leak muss nichts bedeuten

Allerdings sind solche Leaks immer mit Vorsicht zu genießen. Denn bei dem, was sich im Code des Spiels befindet, muss es sich nicht zwingend um Inhalte handeln, die wirklich eingeführt werden. Es könnte genauso gut um Content sein, der mal geplant war, dann aber verworfen wurde.

Allerdings hat der Leak schon dazu geführt, dass sich eine große Vorfreude innerhalb der Community von Red Dead Online ausbreitet. Schaurige Inhalte zu Halloween finden viele Spieler*innen interessant und spannend.

Zudem erinnern die Gerüchte viele an den Zombie-DLC "Undead Nightmare" für Red Dead Redemption aus dem Jahr 2010. Damals bekam es Protagonist John Marston mit Zombies zu tun. Der DLC kam gut bei den Fans an, weswegen es denkbar ist, dass Rockstar Games für RDR 2 etwas Ähnliches plant. Ein Zombie-Event in RDO zu Halloween würde bei der Community sicher gut ankommen.

Würdet ihr gerne Halloween-Inhalte in Red Dead Online sehen? Oder lieber einen kompletten Zombie-Modus?