Red Dead Online - Fan berechnet Mikrotransaktionen & sorgt für Panik

Zum Start von Red Dead Online berechnete ein Reddit-User die nötige Spielzeit für den Grind eines Goldbarrens - und löste damit einen Tumult aus.

Er beantwortete nämlich die Frage, die jeden brennend interessiert: Wie lange muss ich farmen, um einen Goldbarren zu erhalten?

Gold ist die Premiumwährung in Red Dead Online, mit der ihr euch kosmetische Items direkt im Ingame-Store kaufen könnt und daher sehr begehrt.

Blöderweise hatte sich der Spieler verrechnet - und lieferte daher ein schockierendes Ergebnis.

600 Stunden für ein Pferd im Shop?

Die Rechnung des Users sah wie folgt aus:

Pro Mission erhält man 0,3 bis 0,4 Gold-Nuggets

Pro Mission braucht man ca. 10 Minuten

Man bekommt also in 30 Minuten ein Nugget

100 Nuggets sind ein Goldbarren, dafür braucht man also 3000 Minuten, was 50 Stunden entspricht

Da ein Pferd im Shop 16-18 Goldbarren kostet, würde man dafür 600 Stunden spielen müssen. Für ein Ingame-Item.

Da stimmt was nicht: Die Fans waren schockiert von dieser Rechnung. Damit würde Rockstar die Spieler nämlich zum Kauf von Goldbarren mit echtem Geld zwingen. Niemand hat Lust, einen Monat lang zu grinden, nur um sich einen einzigen Gegenstand kaufen zu können.

Doch schnell wurde klar: Die Rechnung geht nicht auf.

Daher rechnete ein anderer Spieler nach und kam zu dem Schluss: Der Fan hat sich schlichtweg verrechnet, die Panik war unbegründet.

So lange dauert der Gold-Grind wirklich

Das war der Fehler: Pro Mission erhält man in Red Dead Online nicht 0,2 bzw. 0,4 Nuggets, sondern 0,02 bzw. 0,04 Goldbarren. Das entspricht 2 bis 4 Nuggets pro Mission.

Selbst wenn ihr immer nur 2 Nuggets für eine rund 10 Minuten lange Mission wie Deathmatch oder Rennserien erhaltet würdet, dauert es ca. 500 Minuten (50 Missionen), um einen Goldbarren zu farmen.

Das sind 8 Stunden und 20 Minuten. Viel weniger als die zuerst berechneten 50 Stunden.

Der Grind ist nicht so schlimm wie gedacht, aber immer noch hart

Das sagen die Spieler: Die erste Panik verflüchtigte sich schnell. Das neue Rechenergebnis sei plausibel, einige Fans wurden beruhigt. Trotzdem ist der Grind nicht zu verachten.

Ein Fan schreibt, dass er in sieben Stunden 0,87 Goldbarren erhalten hat, indem er Stranger-Missionen gemacht habe. Damit würde er 40 Stunden pro Woche für drei Wochen lang zocken müssen, um sich das Pferd im Shop zu kaufen.

"Das ist Wahnsinn" war eine Antwort. "Das dauert ja immer noch ewig", meinte ein anderer. "150 Stunden für ein Pferd ist verdammt noch mal absurd!"

Warum das wichtig ist: Es scheint so, als seien die Mikrotransaktionen entweder zu teuer oder die Rate an Nuggets pro Mission zu niedrig. Es dürfte daher nicht lange dauern, bis die Leute nach Möglichkeiten suchen, schnell an Gold zu kommen und Glitches ausnutzen. Im Multiplayer von Red Dead Redemption 2 könnte es daher vor Cheatern bzw. Glitchern wimmeln.

Aber wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Vielleicht passt Rockstar die Balance noch an. Red Dead Online steckt ja noch in der Beta und ist gerade erst gestartet.

Quelle: Reddit, Reddit