In Red Dead Online treibt ein "Wolfsmensch" sein Unwesen

Red Dead Online schickt euch wieder auf Kopfgeldjagd. Dieses Mal geht es erneut einem ganz besonderen Fiesling an den Kragen, dem ihr eine Ladung Schrot auf den Pelz brennen sollt: Der Wolfsmensch. Wie immer könnt ihr ihn tot oder lebendig abliefern, es gibt allerdings eine Neuigkeit beziehungsweise Einschränkung. Wer will, kann die legendäre Kopfgeldjagd nun mehrmals mit steigendem Schwierigkeitsgrad abschließen und auf den höchsten beiden Stufen müsst ihr den brutalen Gesetzlosen lebendig abliefern, sonst geht ihr leer aus.

Neue legendäre Kopfgeldjagd in Red Dead Online: Der Wolfsmensch

Wer ist das? Niemand kennt den richtigen Namen des Wolfsmenschen. Es handelt sich bei dem Outlaw um einen "befremdlichen und gewalttätigen Einsiedler", der wegen einer Reihe brutaler Morde gesucht wird. Der Mann ist offenbar ein Eremit und Landstreicher, der sich in der Wildnis am Wohlsten fühlt.

Wo finde ich den Wolfsmenschen? Zuletzt soll der Wolfsmensch in den "verschneiten Gebirgsausläufern in der Nähe des Lake Isabella" gesehen worden sein. Als ob der Gesetzlose nicht schon problematisch genug wäre, wimmelt es in dieser Gegend geradezu von Raubtieren wie Bären und Wölfen. Kopfgeldjäger sollten also Raubtierköder einpacken.

Außerdem neu in Red Dead Online: Klamotten, Sammlerliste & Eliminierungsserie

Wer lieber als Sammler statt als Kopfgeldjäger durch die Wildnis bummelt, erhält diese Woche eine neue Liste.

"Die Saint-Denis-Sammlung umfasst Cognac, den Beaulieux-Diamantring und die Beauchêne-Rubinohrringe. Findet alle Gegenstände und bringt sie bis zum 30. September zu Madam Nazar oder schickt sie ihr über eine Postmeisterei."

Dazu gesellt sich eine neue kompetitive Serie mit freiem Zielen: Ihr könnt über das Online-Menü in dieser Woche an der Eliminierungsserie mit freiem Zielen teilnehmen, um eure Fähigkeiten zu verbessern.

Katalog von Wheeler, Rawson & Co.: Es gibt haufenweise neue Klamotten für den stilbewussten Western-Haudegen in Red Dead Online. Neben diversen Hüten und anderen Kopfbedeckungen gibt es auch einen neuen Poncho, eine Weste, Hemden, eine Hose, Stiefel, Blusen, einen Rock, ein Halstuch und einen neuen Schal.

Quelle: Rockstar Games

Wie findet ihr das Update dieser Woche in Red Dead Online?