Red Dead Online bekommt tatsächlich endlich seinen Zombie-Modus

In Red Dead Online ist die Hölle los: Halloween steht an und sorgt auch im Online-Multiplayer von Red Dead Redemption 2 für Grusel-Stimmung. Das bedeutet unter anderem, dass sich die ganzen Leaks endlich bewahrheiten und wir in den Genuss eines waschechten Zombie-Modus' kommen. Außerdem locken neue legendäre Tiere, ein eigener Halloween-Pass, mehr Erfahrungspunkte und haufenweise andere Extras.

RDR2 bekommt zwar kein Undead Nightmare 2, aber immerhin Online-Zombies

Seit Jahren geistern (hehe) die Gerüchte über eine mögliche Fortsetzung von Undead Nightmare durch die Welt von Red Dead Redemption 2. Immer wieder gab es Hinweise, Gerüchte und mögliche Leaks. Die jüngsten scheinen sich jetzt allesamt bewahrheitet zu haben, auch wenn wir leider wohl erstmal kein Undead Nightmare-Sequel bekommen.

Mittlerweile gehört ein Halloween-Event in Online-Spielen fast schon zum guten Ton. Darum wirkt es auch kaum verwunderlich, dass sich jetzt auch Red Dead Online in die illustre Riege von CoD: Warzone, Overwatch oder Apex Legends einreiht. Obwohl, ein bisschen schon: Rockstar hat RDO in letzter Zeit beinahe schon stiefmütterlich behandelt und einige kaputte Updates haben das Ganze eher noch verschlimmert.

Wie dem auch sei, jetzt bricht auch über den RDO-Servern das große Gruseln herein. Das steckt drin:

Neuer Dead of Night-Modus

2 neue legendäre Tiere

Halloween-Pass

Kostenlose Schnellreisen

Neue Vitalismusstudien

Zusätzliche Klamottensets

Haufenweise Belohnungen, Rabatte & Co.

So funktioniert der neue Zombie-Modus Dead of Night

PvEvP-Zombie-Action: In Dead of Night treten vier Teams gegeneinander an, kämpfen gleichzeitig aber auch gegen die Toten. Für jeden Kill gibt es Punkte, bei Mitspieler*innen sind es mehr, als wenn ihr einen Zombie erledigt.

"Findet und stehlt eine Dämonenmaske, um übernatürliche Kräfte und einen entscheidenden Vorteil zu erlangen."

Mit dicken Belohnungen: Zusätzlich lohnenswert wird das Ganze dadurch, dass ihr diese Woche für das Spielen des Dead of Night-Modus' gleich die dreifache Punktezahl und ein Versorgunspaket erhaltet. Darin befinden sich 3 Tomahawks, 10 hochexplosive Brandsätze und 25 Schuss Flinten-Brandschrot.

Leider gibt es in der Pressemitteilung noch keine Screenshots zu dem Modus und keine Bilder, auf denen die Zombies zu sehen sind. Hier könnt ihr euch zumindest schon mal die im Vorfeld geleakten Bilder ansehen:

Das bietet der Halloween-Pass & hier findet ihr die neuen legendären Tiere

Neuer Outlaw-Pass: Der Halloween-Pass kostet Geld und funktioniert dann wie sonst auch beziehungsweise wie jeder andere Battle Pass in allen anderen Spielen. Das heißt, ihr könnt über 20 Ränge zum Beispiel "schauriges Dekor" für euren Schwarzbrenner-Saloon freischalten, Filter für die Kamera, Halloween-Kleidung, Waffen-Varianten, Pferde, Emotes und noch viel mehr. Den ganzen Kram könnt ihr natürlich auch nach dem 16. November noch behalten, wenn der Pass nicht mehr erhältlich ist.

2 legendäre Panther: Dank Halloween kommen auch Großwild-Jäger*innen wieder voll auf ihre Kosten. Der legendäre Nachtwandlerpanther lauert bei Abenddämmerung in der Nähe von Bolger Glade, während der weiße Albino-Geisterpanther sein Unwesen in der Gegend von Bluewater Marsh treibt.

Die neuen Vitalismusstudien machen euch wieder mal zum Tier. Vor geraumer Zeit machte schon die Möglichkeit, als Hirsch zu spielen, die Runde. Jetzt könnt ihr euch sogar in ein Oppossum verwandeln. Dafür müsst ihr euch die entsprechende Broschüre bei Harriet schnappen und anschließend genug Harrietum Officinalis ernten.

Welche wilden Boni, Rabatte, Klamotten und Masken es sonst noch alles gibt, könnt ihr euch hier auf der offiziellen Rockstar-Seite durchlesen.

