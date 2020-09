Kein Scherz: In Red Dead Online könnt ihr jetzt als Hirsch spielen

Was passiert, wenn ihr einfach irgendwelche Blumen pflückt, die ihr am Wegesrand entdeckt? In Red Dead Online hat das einen sehr interessanten Effekt: Ihr verwandelt euch in einen Hirsch.

Einmal Hirsch sein… Mit einem kleinen Update, das Rockstar Games am 8. September für Red Dead Online veröffentlicht hat, müsst ihr neue Blumen suchen. Über eine Broschüre findet ihr den Ort, an dem sie wachsen. Dort angekommen, entdeckt ihr Spuren von Hirschen. Sobald ihr mit diesen interagiert, verwandelt ihr euch selbst in einen Hirsch.

Achtung! Ihr seid zum Abschuss freigegeben!

Landet nicht auf dem Teller! Als Rotwild hüpft ihr nun fröhlich durch die Wildnis. In der Tierform dürft ihr weiterhin angreifen - und zwar mit eurem Geweih. Außerdem ist es möglich, mit Objekten oder eurer Umgebung zu interagieren. Allerdings wirkt ihr nun auf andere Spieler wie ein leckeres Mittagessen, weswegen diese natürlich Jagd auf euch machen.

Solltet ihr abgeschossen werden, dann verwandelt ihr euch umgehend zurück in einen Menschen. Generell hält die Verwandlung aber nur 5 Minuten an. Es handelt sich also nur um ein kurzes Vergnügen.

Wie es aussieht, wenn ihr als Hirsch durch die Spielwelt von Red Dead Online lauft, könnt ihr euch in diesem Video ansehen:

Link zum YouTube-Inhalt

Red Dead Online überrascht immer wieder mit lustigen und unerwarteten Inhalten. Einen Hirsch zu spielen ist einfach spaßig und zeigt, dass die Entwickler offenbar noch viele Ideen haben, wie sie die Spieler mit lustigen Neuerungen bei der Stange halten können.

Was haltet ihr davon, dass ihr euch in Red Dead Online in einen Hirsch verwandeln könnt? Findet ihr das lustig oder doof?