'Darauf habe ich so lange gewartet' - Hacker bringt Red Dead Redemption 2 in 60 fps auf die PS5

Red Dead Redemption 2 hat lange keine 60 fps anvisiert, jetzt ist es aber soweit. Wenn auch auf inoffiziellem Weg.

Eigentlich sollte es so leicht sein: Spiele wie The Last of Us Part 2 und God of War sind auf der PS5 in 60 fps bei 4K spielbar, per Patch wurde entsprechend nachgeholfen. Das wäre doch auch etwas für einen modernen Klassiker wie Red Dead Redemption 2, jedoch ist der Titel immer noch auf dem technischen Stand von vor 5 Jahren. Ein Hacker setzt dem jetzt ein Ende, für sein Update müsstet ihr aber tief in die Tasche greifen.

PS4-Meilensteine in 60 fps auf der PS5

Fällt das Stichwort "Framerate" in der PS4-Modding-Szene, dann ist der Hacker illusion meist der Auslöser dafür. Erst kürzlich hat er der Last-Gen-Version vom Resident Evil 4-Remake einen stabilen 30 fps-Modus spendiert (eine Option, die wir uns von Haus aus gewünscht hätten), aber auch bei Rockstar-Fans hat er sich in der Vergangenheit beliebt gemacht.

Für die PS4-Version von Red Dead Redemption 2 hat er nämlich unter anderem einen 60 fps-Patch veröffentlicht. Der kam allerdings nur selten über 40 fps hinaus hinaus, für volle 60 Bilder pro Sekunde fehlte es selbst der PS4 Pro schlicht an Rechen-Power, wie ihr hier sehen könnt:

Genau dieser Patch dient nun aber als Basis für ein vollwertiges 60 fps-Update, das die Marke auf der PS5 auch durchgängig knackt.

Auf Twitter hat illusion Gameplay vom Western-Shooter hochgeladen, darin ist zu sehen, wie er mit stabilen 60 fps (wir haben nachgezählt!) durch eine Stadt reitet:

Könnte es sich um einen Fake handeln? Aufgrund der vorangegangenen Entdeckungen des Hackers ist so gut wie ausgeschlossen, dass illusion die Szene per Videobearbeitung erstellt hat.

Zumal sie sich mit jüngsten Entwicklungen deckt. So ist beispielsweise auch der Rollenspiel-Meilenstein Bloodborne in konstanten 60 fps bei vollen 1080p auf der PS5 aufgetaucht. Zuvor musste für annähernde 60 Bilder pro Sekunde die Auflösung auf 720p reduziert werden.

Hier seht ihr Gameplay dazu:

Ob Red Dead Redemption 2 ebenfalls in voller Auflösung auf der PS5 läuft, ist nicht gänzlich klar. Die PS4 Pro-Version lief zuvor mit 1920 x 2160 Pixeln, also halber 4K-Auflösung, die per Checkerboard-Rendering auf 3840 x 2160 hochskaliert würde.

So oder so: Fans feiern den Hack, schließlich lässt Rockstar sie seit Jahren auf dem Trockenen sitzen. In den Kommentaren von illusions Tweet ist vielfach von einem längst überfälligen Upgrade die Rede.

So funktioniert der Hack:

Wie auch schon bei den zuvor entwickelten PS4-Patches, ist bei der PS5 ein Jailbreak notwendig, um die manipulierten Aktualisierungen auf Spiele anzuwenden.

Im Gegensatz zur Last Gen-Konsole, bei der gleich mehrere Angriffsstellen ausgenutzt werden können, um ihre Sicherheitsmechanismen zu umgehen, kann die PS5 aber nur teilweise von ihren Restriktionen befreit werden.

So ist es zum Beispiel nicht möglich, beliebige Spiele zu starten, sofern ihr nicht über die entsprechende Lizenz im Account verfügt.

Weitere Details zum teilweisen Jailbreak findet ihr hier:

Die fehlende Lizenz lässt sich allerdings mit einer Disc-Version umgehen. Ist das Spiel eingelegt, wird wahlweise eine Schwachstelle des PS5-Blu-Ray-Players beziehungsweise des Browsers angegriffen und darüber ein separater Prozess gestartet, der vielerlei Programme ausführen kann. Darunter die Installation eines Patches, der modifizierte Daten enthält.

Ein Jailbreak der PS5 ist rechtlich gesehen nicht illegal, aber extrem teuer

Bei einem Jailbreak, egal, ob vollumfänglich oder partiell, handelt es sich um eine legale Möglichkeit, den Funktionsumfang von Konsolen zu erweitern.

Gegen das Gesetz verstoßt ihr aber dann, wenn ihr den Jailbreak im Zusammenhang mit Raubkopien verwendet, wie Christian Solmecke, ein bekannter Medienanwalt, auf Youtube bestätigt. Kurzum: Mit der Anfertigung, Verbreitung und der Beschaffung von Raubkopien macht ihr euch strafbar!

Offizielle Disc-Versionen sind in der Regel kein Problem, wenn es um Modding geht. Mit der Disc besitzt ihr grundsätzlich eine gültige Lizenz. (Bildquelle: illusion / Twitter)

Selbst wenn ihr diese Einschränkung bei den Disc-Varianten ausschließen könnt, so dürfte es jedoch ziemlich schwierig sein, an eine kompatible PS5 zu kommen. Der Hack funktioniert nämlich nur bis zur Firmware-Version 4.51, welche im März 2022 erschienen ist.

PS5-Konsolen mit solch einer niedrigen Firmware sind extrem selten, gebrauchte Modelle kosten aktuell (Stand: 08. August 2023) bis zu 1.600 Euro auf Gebrauchtmärkten wie Ebay.

Red Dead Redemption-Reihe machte bisher einen großen Bogen um 60 fps

Auf offiziellem Weg hat es bis dato noch kein Red Dead mit mehr als 30 fps auf die Konsole geschafft. Weder RDR2, noch Teil 1 sind je mit 60 fps erschienen. Okay, die jüngst angekündigte Portierung von Teil 1 für die PS4 (und Switch) könnte es zumindest auf der PS5 via Abwärtskompatibilität packen, bestätigt wurde von Rockstar aber noch nichts.

Der Trailer zur Portierung läuft tatsächlich in 60 fps, ein bisschen Hoffnung ist also da:

Mit Blick auf die Fortsetzung, die die Vorgeschichte der Familie Marston erzählt, müssen wir uns aber wohl noch ein ganzes Weilchen gedulden, bis sich Rockstar für ein Upgrade entscheidet. Selbst bei GTA 5 hat eine Neuauflage lange auf sich warten lassen, aber die ist immerhin irgendwann geglückt.

Gibt es ein PS4-Spiel, das ihr gern auf der PS5 in einer höheren Framerate genießen würdet? Völlig egal, ob 60 oder 120 fps!