Das ist wie eine Zombie-Apokalypse' - Red Dead Redemption 2-Spieler moddet alle NPCs betrunken und es ist witziger, als es sein sollte

Mit dieser Mod ist Rede Dead Redemption 2 schlagartig weniger ernst.

Eine der beliebtesten und lustigsten Missionen aus Red Dead Redemption 2 ist die, in der Arthur zusammen mit dem Bandenmitglied Lenny in Valentine einen draufmacht. Die Szene dient jetzt auch als Inspiration für eine Mod, die den Wilden Westen des Spiels in ein riesiges Oktoberfest verwandelt.

So sieht RDR2 aus, wenn alle betrunken sind

Der Streamer Blurbs hat eine Mod erstellt, die sämtliche NPCs in Red Dead Redemption 2 betrunken macht. Die ganze Zeit über. Da es im Spiel schon mehrere Verhaltens- und Bewegungs-Skripts für betrunkene Figuren gibt, musste dafür gar nicht viel geändert werden.

Die Skripts wurden "einfach" auf alle NPCs übertragen und das Ergebnis ist ein einziger Fiebertraum.

Ständig fällt jemand irgendwo brutal auf die Nase und minütlich muss sich irgendjemand übergeben. Outlaws fallen vom Pferd, stürzen Klippen herunter und die Städte erinnern tatsächlich an Zombie-Filme.

Auch vor den Cutscenes macht die Mod nicht Halt. Die sind im Spiel nämlich nicht vorgerendert. Das Verhalten von Dutch und Co. ist dementsprechend unterhaltsam.

Das lustige Video könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Obwohl auch die Gegner betrunken durch die Gegend torkeln, wird das Spiel durch die Mod nicht unbedingt einfacher. Ständig sterben Begleiter*innen nämlich durch irgendwelche dummen Unfälle, wodurch ganze Missionen wiederholt scheitern. Lustig anzusehen ist es aber allemal. Zumindest, wenn man nicht aus München kommt und den Anblick vom Oktoberfest gewohnt ist.

Teil 1 kommt endlich auf PC: Abseits davon gibt es noch mehr gute News für 'Red Dead Redemption'-Fans. Der erste Teil, der 2010 für die PS3 und die Xbox 360 erschienen ist, kommt Ende Oktober nämlich tatsächlich auf den PC.

7:47 Red Dead Redemption 2 - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet

Autoplay

Der beliebte 'Undead Nightmare'-DLC ist ebenfalls an Bord. Bleibt nur zu hoffen, dass die Version mehr bietet als das durchwachsene Remaster, das im vergangenen Jahr für die Switch und die PS4 erschienen ist.

Und an dieser Stelle ist mal wieder die GamePro-Community gefragt: Wie findet ihr die Mod? Würdet ihr sie gerne selbst ausprobieren?